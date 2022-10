Park Tennis Genova in trasferta. A Messina per la supersfida in A1 maschile. Le Donne in A2 femminile ricevono il CUS Catania.

Park Tennis Genova in trasferta, i dettagli.

Domenica il Park Tennis Genova a Messina per la supersfida in A1 maschile. Le Donne in A2 femminile ricevono il CUS Catania

Il Park Tennis Genova prepara le prossime sfide in A1 Maschile e A2 Femminile. Gli uomini di capitan Sanna, dopo l’esordio vincente contro Sassuolo (battuto per 4-2), sono chiamati ad affrontare in trasferta domenica Vela Messina, squadra molto quotata dopo aver raggiunto la finalissima nel campionato 2021.

Sanna afferma:

“Sarà un match chiave per l’esito del girone contro un team capace di vincere 5-1 nella prima partita in casa del Prato.

Sarà molto dura contro avversari che potranno contare sul sostegno di un pubblico caloroso.

La loro squadra è molto forte con giocatori ostici da affrontare e giovani capaci di innalzare il tasso di qualità anno dopo anno. Anche noi siamo molto competitivi e in grado di poter ben figurare su ogni campo”.

Per Messina è il quinto campionato nella massima serie: i punti della vittoria in terra toscana portano la firma di Julian Ocleppo, Marco Trungelliti, Fausto Tabacco e dei doppi Trungelliti-Ocleppo e G. Tabacco-F. Tabacco. Il Park, contro Sassuolo, ha vinto grazie all’apporto dei singolaristi Gianluca Mager, Luigi Sorrentino e del belga Kimmer Coppejans insieme al doppio Giannessi-Sorrentino.

Dopo la sconfitta interna (1-3) contro Bologna, ancora un impegno casalingo per le donne del Park. Domenica prossima riceveranno il CUS Catania.

Capitan Giorgia Buchanan afferma:

“Conoscevamo bene le difficoltà del match contro Bologna, abbiamo sfidato 3 ragazze molto forti e Cristiana Ferrando, ferma da luglio, è stata molto brava a sconfiggere la sua avversaria.

Ho visto, nel doppio, tante positività con la Ferrando e la Musetti. Catania, sulla carta, è un po’ meno forte del Bologna. Le nostre atlete sono in forma e preparate.

La giovanissima Musetti prende il posto dell’infortunata Bertoloni con grande entusiasmo: piano piano farà esperienza per competere a livelli sempre più alti”.