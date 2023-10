Park Tennis, al via la stagione A1 maschile e A2 Femminile

Presidente Ceppellini: Orgogliosi di rappresentare Genova

Domani parte ufficialmente la stagione 2023 del Park Tennis Genova nei campionati di serie A1 maschile e A2 femminile.

Le due squadre sono guidate dai capitani Gianluca Naso e Giorgia Buchanan e scenderanno in campo con grandi ambizioni, entrambe con la volontà di difendere nel modo migliore i colori gialloblu e regalare ai soci l’opportunità di assistere a partite emozionanti e naturalmente vincere nelle singole competizioni e come squadra.

Il Park Tennis sarà l’unico circolo ligure nel massimo campionato maschile e cercherà di portare in alto il nome di Genova, come per tradizione già avvenuto in questi ultimi anni.

Nelle ultime sette stagioni, infatti, si contano due scudetti (2016 e 2020) e tre semifinali (2018-2019-2022) raggiunte.

In campo femminile, c’è la volontà di ottenere la promozione nella massima serie che, l’anno scorso, il 2022, è sfuggita di pochissimo.

A fare gli onori di casa il Presidente del Park Tennis Club Genova Federico Ceppellini: “Per il nostro Circolo è il 12° Campionato consecutivo di Serie A1 maschile.

Negli ultimi nove anni abbiamo raggiunto la semifinale in ben sette occasioni e negli ultimi sei anni abbiamo conquistato due Scudetti”. Inoltre “Siamo orgogliosi del fatto che siano tesserati del Park top player del calibro di Musetti, Fognini, Bolelli e Mager anche se, ovviamente, i loro impegni internazionali non ci consentiranno di averli sempre disposizione.

Ma quello che più ci rende felici è il forte senso di appartenenza e il grande spirito di amicizia di tutti i nostri tesserati. Sia i ragazzi che le ragazze sono molto affiatati ed uniti.

Rappresentano un bellissimo punto di riferimento per i nostri giovani e sono motivo di orgoglio per tutti i nostri soci.

La squadra femminile è stata rinforzata e le nostre tenniste hanno tutte le carte in regola per conquistare la promozione in A1. Gianluca Naso è stato un giocatore importante per il Park e da tre stagioni dirige la scuola tennis del nostro Circolo.

Siamo felici che sia lui alla guida della squadra maschile per questa stagione che si preannuncia sicuramente impegnativa.

L’obiettivo è come sempre quello di vincere ma è difficile lanciarsi in pronostici, dovendo considerare calendari e disponibilità dei nostri Campioni. Cercheremo come sempre di regalare ai nostri soci e ai genovesi un bello spettacolo di tennis.”

“Ringrazio – conclude Ceppellini – le istituzioni e gli sponsor che sono vicini al nostro Circolo e sostengono la nostra attività, così come tutti i nostri soci che supportano la squadra e sono sempre vicini ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze”.

“Il Park Genova è un’eccellenza assoluta del nostro territorio e i suoi risultati sono motivo di grande orgoglio per la Liguria sportiva e tennistico”, dichiara l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. “Il club – prosegue l’assessore – rappresenta una scuola di vita per tanti giovani che decidono di praticare lo sport del tennis e che aspirano a diventare i campioni del domani. Sottolineo come la maggior parte degli atleti del team di Serie A del Park Genovo siano nati e cresciuti in Liguria: un dato che testimonia come questa società credo fortemente nei ragazzi del territorio e investa nella loro crescita sportiva e umana”.

Presente l’assessore Sergio Gambino che ha sostituito Alessandra Bianchi in trasferta a Roma.

Gambino ha definito il Park Tennis “una delle realtà leader dei campionati di serie A e si è detto felice in un momento dove per i giovani lo sport diventa una cosa fondamentale anche a livello di sicurezza.”

In campo femminile il Park Tennis Genova punta in alto, ovvero la promozione.

Le ragazze del capitano Giorgia Buchanan esordiscono domani, sabato 7 ottobre, sui campi di casa contro Stampa Sporting.

A seguire le sfide con TC Baratoff ancora a Genova (15 ottobre), CT Ceriano (22 ottobre in trasferta), TC Cagliari A (29 ottobre in casa), Tennis Training (12 novembre in trasferta) e TC Prato (19 novembre in trasferta).

“Puntiamo sicuramente alla promozione – dice senza mezzi termini Giorgia Buchanan – Sappiamo che non sarà per nulla facile ci proveremo sino in fondo, a maggior ragione dopo aver perso l’anno scorso al supertiebrak 10-8 al doppio decisivo di spareggio contro Padova. Dovremo, però, essere estremamente uniti e fare gioco di squadra”.

“Abbiamo due nuove giocatrici – precisa Giorgia Buchanan . come Darja Semenistaja, lettone numero 133 al mondo che ha registrato grandissimi progressi e speriamo possa fare la differenza. E’ in volo per Malpensa. C’è, poi, Alessandra Teodosescu, ragazza molto forte del 2006 convocata in pianta stabile dalla FITP.

Cristiana Ferrando è in grande ripresa ed è passata 2.1, potendo giocare come 1 in alternativa alla Semenistaja.

Costanza Traversi è motivata, ha un’anima da squadra. Il vivaio è composto da Lucrezia Musetti, Anita Bertoloni, Lucia Gaio e Giulia Bizzari. Anita non è ancora al massimo della forma, le altre tre sono a disposizione.

Anche Annalisa Bona, con la sua esperienza, potrà darci una mano”.

“Si tratta di un girone tosto, con avversarie come Cagliari e Prato che vantano giocatrici nelle prime 100 del mondo:

Stefanini e Trevisan per Prato, Papamichail e Brancaccio per Cagliari. Anche Ceriano è sicuramente attrezzata per ben figurare”.

Cambio della guardia in campo maschile con Gianluca Naso che subentra a Tommaso Sanna nel ruolo di capitano e sarà anche giocatore.

Tra le novità c’è anche Matteo Viola, già numero 118 del ranking ATP.

Si inserisce all’interno di un team già consolidato che vede anche quest’anno la presenza degli storici “top player” Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Simone Bolelli e Gianluca Mager.

Sempre prezioso l’apporto del vivaio con Luigi Sorrentino, Alessandro Ceppellini e Guglielmo Verdese, quest’ultimo un “under” di Igor Sijsling.

Conferma anche per gli stranieri Kimmer Coppejeans, Marius Copil, Zdenek Kolar.

Il Park Tennis Club è stato inserito nel girone 1 insieme a Tc Crema, Tc Italia e Match Ball Siracusa.

Gianluca Naso, neo capitano e giocatore del Park Tennis Genova, commenta: “E’ un girone molto equilibrato. Le nostre avversarie, negli ultimi anni, hanno superato il girone o, come nel caso di Tc Italia, vinto il titolo.

Sono Circoli che hanno una disponibilità economica che può permettere loro di giocare incontri con tennisti molto competitivi.”

“Il nostro intento prosegue Naso – è quello di spingere subito forte nelle prime tre domeniche per cercare di arrivare a punteggio pieno al termine del girone di andata. Ovviamente non è semplicissimo ma è nelle nostre corde. Ci focalizzeremo molto nelle prime tre giornate per poi valutare la situazione al giro di boa”.

Gli incontri del Park Tennis

Esordio casalingo domenica 8 ottobre per i gialloblù contro Tc Crema, poi trasferta a Siracusa (15/10) e di nuovo match in casa contro Tc Italia (22/10).

Il girone di ritorno prende il via sui campi in sintetico del Tc Crema Tc Italia (19/11).

(29/10), poi l’ultima in casa con Match Ball Siracusa (12/11) e trasferta finale a Forte dei Marmi in casa.