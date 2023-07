Parchi di Nervi, si procede a ritmo di Tango!

In prima assoluta al Nevi Music Ballet, giovedì 20 luglio 2023 alle ore 21.15, la Misa Argentina per tenore solista, coro misto e orchestra sinfonica di Mariano Speranza sarà protagonista della serata “Tango!“. Il compositore sarà anche interprete solista al pianoforte sotto la direzione di Fernando Álvarez, con il tenore Marcelo Álvarez e Orchestra e Coro dell’Opera Carlo Felice Genova.

Con Misa Argentina, Mariano Speranza unisce la forma della messa alle inconfondibili sonorità del tango argentino, creando un’originale unione tra generi e stili. Il concerto si inscrive nel percorso tematico dei concerti sinfonici del Festival di Nervi, volto ad esplorare il profondo legame tra musica e danza.

Marcelo Álvarez, è uno dei più importanti tenori a livello internazionale. La sua intensa carriera lo vede protagonista nei maggiori teatri del mondo, tra cui il Metropolitan di New York, la Royal Opera House di Londra, l’Opéra National de Paris, la Staatsoper di Vienna, il Teatro Real di Madrid, il Teatro Colón di Buenos Aires e il Teatro alla Scala di Milano.

Il suo repertorio è assai vasto e segue la naturale evoluzione vocale che nel corso degli anni lo porta da un repertorio belcantistico attraverso quello francese al lirico e verista.

Mariano Speranza, compositore e cantante, si diploma in pianoforte a Cordoba, sua città natale, studiando anche canto, armonia e composizione. Nei primi anni della sua formazione si dedica al repertorio belcantistico esibendosi in prestigiosi teatri italiani e collaborando con istituzioni illustri.

Nel 2009 fonda la Tango Spleen Orchestra, con la quale propone una visione innovativa del tango argentino e del folklore, un’intensa espressione popolare cosmopolita, radicata nel tradizionale e aperta a varie contaminazioni.

Con l’ensemble si presenta in prestigiose sedi e luoghi riconosciuti in Argentina, in tutta Europa, in Asia e collabora con rinomati artisti di diversi generi, ottenendo grande riconoscimento e consenso internazionale. Come compositore è vincitore del concorso italiano “Suoni Senza Confini”.

Nel 2014 organizza e dirige il concerto Tango Alvarez, che accompagna la stella della lirica Marcelo Álvarez, debuttando al Novaya Opera Theatre di Mosca (Russia) e che sarà presentato nel luglio 2017 presso il teatro di Santa Monica in California.

Fernando Álvarez è un direttore d’orchestra argentino nato a Buenos Aires: ha dimostrato una profonda conoscenza di generi musicali quali opera, zarzuela, repertorio sinfonico-corale e musica latinoamericana nonchè grande versatilità nel suo repertorio, spaziando da Bellini a Donizetti, da Verdi a Mozart, da Rossini a Puccini.

Il suo impegno nel promuovere la musica e nell’arricchire il panorama culturale è stato riconosciuto dall’Asociación Argentina de Críticos Musicales, che lo ha onorato con il titolo di Miglior Direttore 2001. È stato Direttore Musicale di due dei più importanti teatri d’opera del suo paese, il Teatro Libertador de Córdoba (1998-2001) e il Teatro Argentino (2003-2004). ELI/P.