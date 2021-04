Pallavolo – Rinviato il recupero fra Ceparana e Colombo

Ceparana – Un caso di Covid a quanto pare nella Futura Avis Bertoni Ceparana ha portato al rinvio del recupero contro il Colombo Genova, capolista nel Girone B della Serie C pallavolistica maschile ligure, che attendeva la squadra ceparanese fra le mura amiche; il match dovrebbe essere giocato il prossimo 13/4.

A questo punto il volley provinciale entra nella pausa pasquale. La Bertoni Futura Ceparana dovrebbe riscendere in campo direttamente sabato 10/4, a Sarzana, nel derby in casa del Colombiera Project (Villaggio Tre Stelle-Colombo l’altro incontro del turno).

Medesima scadenza, pure ivi salvo precipitosi recuperi, per il Girone C della C femminile regionale: con Lunezia-Casarza e Tigullio S. Margherita-Admo Lavagna.

Tempi anche più lunghi, ai fini del riavvio, in Serie B nazionale dove s’è chiusa la prima fase…anche se il 10/4, fra gli uomini la Trading Logistic Spezia è attesa a Novi Ligure per il recupero con la Pallavolo Novi, fra le donne in B2 l’Autorev Spezia in casa da quello col Rinascita Il Bisonte Firenze.

Nella foto l’Avis Bertoni Futura Ceparana