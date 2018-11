Pallavolo, riecco il Podenzana Volley a Voltri contro il Subaru

Osservato il proprio turno di riposo, il Podenzana Volley torna in pista in Serie D ligure femminile, facendo visita al Subaru Genova (sabato 10/11 alle ore 21) a Voltri dove spera in un pronto riscatto all’indomani della sconfitta in casa della Serteco Ge dopo il brillantissimo esordio a Barbarasco contro le pure genovesi dell’ Albaro.

Infortunata purtroppo, per distorsione alla caviglia, il palleggiatore Beatrice Graziani…appena ristabilitasi, ironia della sorte, dall’operazione al menisco. Arbitra Irene Parodi.

“Teatro” i Capannoni ex-Ansaldo appunto voltresi.

Il turno di “stop” dello scorso weekend è intanto servito per “riaffilare le armi”.

Questi infine gli altri incontri, nel Girone B, nella 4.a giornata: Albaro Vgp Genova-, Elsel Sp-Normac, Paladonbosco Ge-Lunezia e Serteco-Casarza Ligure. Il Casarza è primo in classifica.

(Nella foto, la straniera della squadra, Maddalena Boricean).