Sarzana – Quasi ultimata dal Lunezia Volley la campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato pallavolistico di Serie C ligure femminile. Tanto per cominciare si rinnova la guida tecnica della Prima squadra, alla quale c’è ancora Riccardo Giannini, al fianco però del carrarese Lorenzo Giannoni, il quale allenerà allo stesso tempo pure una delle due rappresentative Under 18 del Volley Pool Lunezia…confermata a proposito la nota strutturazione del settore giovanile “lunense” in un pool articolato su più società.

Classe 1977 e proveniente dall’ Ospedalieri Pisa, Giannoni ha tutto un bagaglio d’esperienze fra squadre giovanili, Serie C e D alle spalle anche sul versante maschile. Ivi si va da tutte le squadre di Carrara alla Nuova Robur Massa, dall’ Oasi Viareggio al Piana Battolla, dal Canaletto alla Cerretese, dalla Nottolini Capannori alla Rappresentativa provinciale di Massa-Carrara e senza scordarsi dell’allora Sarzanese.

Venendo alla “rosa”, va a potenziare un reparto di banda già forte di capitan Marku e della Gorgoglione, Rebecca Zanini reduce da una significativa esperienza a Varese fra Under 18 e Serie B/C lombarde dopo gli anni al Cpo Fosdinovo. Rientra all’ovile, dopo una proficua stagione di maturazione all’ Anderlini a Modena, Gery Santagostino al centro. In costruzione, alle spalle della Brizzi, s’insedia pronta a prezioso ricambio la pure giovanissima Giorgia Lazzarini (annata 2002, la Santagostino è del 2001, la Zanini del 2000) altra “ex Cpo” che nella scorsa stagione sportiva ricopriva la mansione di vice-palleggio nell’ Autorev Spezia gran dominatrice e infatti promossa in B2.

Stando alle voci, l’ultima operazione di mercato biancoblu dovrebbe procacciare ora quel centrale tutto d’un pezzo, che da anni a Sarzana vanno cercando.

Nel frattempo, sul fronte “vivaio”, in arrivo il navigatissimo Iuri Simoncini dal Podenzana che ha sfiorato la promozione dalla D e dove egli era il vice-trainer: nel suo “background” di tutto e di più, Zephyr Valdimagra e Pallavolo Carrarese tanto per dirne un paio, più che altro da secondo allenatore; ma soprattutto appunto a livello “verde”. Il nostro coopererà al Progetto Scuola del Lunezia.

Partita infine la richiesta di ripescaggio della 2.a squadra in D.

