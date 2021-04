Pallavolo – Podenzana e Lunezia verso il derby

Podenzana – Un derby “interregionale” fra Podenzana e Lunezia in occasione della 9.a, nonché penultima, giornata della prima fase del Girone C della Serie C ligure. Si gioca mercoledì 14/4, ore 21, alla palestra di Barbarasco con direzione di gara affidata a Valerio Portaccio e Luisa Proietti.

Le liguri, prime nel raggruppamento e largamente già qualificate al secondo stadio del campionato, difficilmente potranno recuperare di banda capitan Denisa Marku; costretta alla panchina, a Sarzana contro l’ Avis Casarza, da un affaticamento.

Salvo sorprese agli sgoccioli, al gran completo le toscane, peraltro galvanizzate dalla prima vittoria interna (in Serie C) sul Tigullio Project con cui si sono installate a centroclassifica…per cui il Podenzana Volley strizza a sua volta l’occhio al passaggio a quella tappa alla quale accedono le prime tre.

Come noto: le ultime due andranno a una specie di play-out per quanto le retrocessioni, in ragione dell’anomalia della stagione sportiva causata dalla pandemia, sono bloccate.