Pallavolo – “Overture” della B sia maschile che femminile

Serie B di pallavolo al via, anche per le squadre della provincia spezzina, sul fronte sia maschile che femminile sabato 16/10.

Nella Trading Logistic Speza, partita per Acqui Terme a metà pomeriggio dal Palamariotti, mancheranno il “martello” Lanzoni infortunato e il centrale Di Fulvio indisponibile: contro la Negrini Acqui al centro sportivo di Mombarone nella provincia alessandrina. Inoltre non si sa quanto sia impiegabile la banda-opposto Baldassini appena rientrato da tre settimane di distorsione alla caviglia.

Nella Zephyr Mulattieri Valdimagra, avviatasi dal Palaconti santostefanese a metà mattinata anche per fermarsi a mangiare in autostrada, in casa dell’ Alto Canavese al Palacittà di Cuorgné-To non ci sarà il libero Vignali che in linea di massima sarà sostituito da Ruggeri.

Venendo al versante “donne”, B2, la Matec Spezia riceve al Palamariotti l’Empoli al “palaspezia” alle 18; rientra dopo lungo infortunio il libero Maria Cazzetta.

Infine il Lunezia Volley, salvo sorprese in extremis al completo, al Palabologna sarzanese ospita la Flora Buggiano sempre alle sei pomeridiane…nel frattempo le “lunensi” hanno partecipato a Cuneo a un triangolare con Serteco e Cuneo (una vittoria è una sconfitta).

Nella foto la Matec Group Sp