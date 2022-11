Pallavolo – Lunezia ok a S. Margherita

Sarzana – Prima vittoria in campionato, in Serie C ligure femminile, per il Lunezia Volley. Le sarzanesi si sono schierate con la Evangelisti e un po’ la Menconi al palleggio, la Lupi e un pochino la Poli in diagonale, la Malaspina e la Quartieri al centro e schiacciatori la Giangreco e la Castagna; liberi la Mozzachiodi e la Bruno.

Nota di encomio particolare per la giovanissima Castagna, “top scorer” della serata, che (per un punto) ha preceduto persino la “vecchia” Lupi. Nel frattempo si attendono i risultati della risonanza magnetica diu capitan Aurora Poletti.

Il Direttore tecnico sarzanese Stefano Menconi alla fine s’esprime con questo “commento”: <Era una partita da vincere così…>.

Tabellino.

TIGULLIO S. MARGHERITA L. – LUNEZIA VOLLEY 0 – 3

SET: 13-25 / 17-25 / 25-27.

LUNEZIA VOLLEY: Evangelisti 1, Menconi 0, Lupi 16, Poli 3, Quartieri 4, Malaspina 4, Giangreco 15, Castagna 17, liberi Bruno e Mozzachiodi; n.e. Andreini. All. Martinelli.

TIGULLIO SANTA MARGHERITA LIGURE: Bottarel, Castagna, Catenaccio C., Sogliani, Vettoriello, Catenaccio I., Garbarino, Pizzoni, liberi Zucchero e Sanfelici; n.e. Bisio e Sardi. All. Perri.

ARBITRO: Calsi e Barbieri.

Nella foto Stefano Menconi