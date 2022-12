Pallavolo – La Zephyr riceve la capolista

Santo Stefano Magra – Zephyr Mulattieri Valdimagra contro la capolista del Girone A, la Negrini Acqui Terme, sabato 17/12 alle ore 17 al Palaconti santostefanese: per l’ 11.a giornata del campionato nazionale di pallavolo maschile / Girone A; arbitri Federico Senigaglia e Tommaso Grazzini.

Convocato la banda-opposto Fabio Bottaini, che però ancora non giocherà, indisponibili tuttora il libero di ricezione Andrea Ruggeri e il fratello minore Dario Bottaini (schiacciatore di riserva).

Questi poi gli altri incontri in programma nel turno…Colombo Genova-Fas Albisola Sv, Fenera Chieri-Alto Canavese Cuorgnè To, Mercatò Alba Cn-Tomcar Pescatori S. Anna To, Pallavolo Novi Ligure-Pvlcerealterra Cirie’ To, Parella Torino-Canottieri Ongina Pc e Nuova Pallavolo S. Giovanni Sp-Cus Genova.

Nella foto la Zephyr Mulattieri in riscaldamento