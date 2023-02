Pallavolo – La Rainbow cerca la reazione

La Spezia – Dopo la caduta a Sestri Levante, in 1.a Divisione territoriale locale (femminile) la Rainbow Spezia torna in campo domenica 26/2, alla palestra “Sms Don Gnocchi” di Lavagna contro l’ Admo: ore 19. L’obiettivo è una pronta vittoria per mettere in sicurezza la testa della classifica anche perché, nel frattempo, la Zephyr Valdimagra ha battuto in anticipo per 3-1 proprio il Sestri; scavalcando in tal modo almeno momentaneamente la Rainbow.

Sempre domenica, alle 20.30 Elsel La Spezia in trasferta a San Salvatore, avversario l’ On Cogorno.

Infine lunedì 27 in posticipo, alle 20.45, il Don Bosco Sp riceve alla “2 Giugno” il Tigullio S. Margherita…riposa la Psm Rapallo.

Nella foto, da sinistra, il vicepresidente e l’allenatore “rainbowiani” Patrik Mucciarelli e Francesco Merello