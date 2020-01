Pallavolo – “Kermesse” di volley giovanile al Podenzana

Podenzana – “Kermesse” pallavolistica femminile e giovanile al Podenzana Volley, alla vigilia dell’ Epifania, alla palestra comunale di Piazza Falcone e Borsellino a Barbarasco. Trattasi del “Torneo delle festività natalizie”.

Venerdì 3 Gennaio prossimo si inizia così con un quadrangolare Under 13, coinvolgente col Podenzana anche Valdimagra S. Stefano, Sportivamente Brugnato e Rainbow La Spezia.

Sabato 4 si va avanti con l’ S3, ossia il Minivolley, categoria “red” Under 12 (4 contro 4) con Bagnone, Valdimagra, Villafranca e ovviamente Volley Podenzana.

Domenica 5 ecco infine la categoria “green e white” dell’ S3, ivi partecipano, oltre al club organizzatore: Bagnone, Futura Ceparana, Lunigiana, Rainbow Sp, San Bernardo Sp, Sportivamemte Brugnato e Villafranca.

Tutti e tre i giorni si parte alle ore 14.30. In ambito S3 la partecipazione può essere mista maschi-femmine. Infine una volta tanto si riposa un po’ la Prima squadra podenzanese; il comando della classifica in Serie D “donne” costa fatica…

Nel giorno di chiusura, per concludere festa con rinfresco e premiazioni, nonché presentazione dell’annuale album di figurine riguardante tutte le squadre rossoblù categoria per categoria.

Nella foto la copertina dell’album di figurine