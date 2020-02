Pallavolo – Imperativo vincere per lo Spezia Volley Autorev

La Spezia – Sabato 15/2 arriva dalla provincia bresciana al Palamariotti spezzino il Volley Gussago, il quale è in classifica qualche punto dietro lo Spezia Volley Autorev, chiamato decisamente dunque a tornare alla vittoria.

Arbitrano Sonia Pinto e Mario Scarpitta; si gioca per la 15.a giornata, che poi è la seconda del girone di ritorno, nel raggruppamento C della Serie B2 nazionale femminile di pallavolo.

Indisponibile tra le bianconere forse il solo centrale Nicole Gianardi, fa capolino al “palaspezia” il più recente (e ultimo quindi per questa stagione sportiva) rinforzo “autoreviano”, lo schiacciatore versiliese Veronica Lamperi che militava a Ponte de’ Medici nella stessa categoria…benché non è detto che giochi.

Queste infine le altre partite in programma nel turno: Busa Foodlab Gossolengo Pc-Delta Gorgonzola, Ceramsperetta Cusano Milanino-Stadium Mirandola Mo, Civiemme Campagnola Re-Nure Piacenza, Enercom Crema-Arbor Interclays Reggio Emila, Linea Saldatura Bedizzole Bs-Rubierese Volley Rubiera Re e Tomolpack Marudo Lo-Real Brescia.

