Pallanuoto, tre giovani della Pro Recco ai Giochi del Mediterraneo

Sono tre i biancocelesti della Pro Recco che tra una settimana ad Orano, in Algeria, giocheranno nella Nazionale italiana Under 18 partecipante alla 19esima edizione dei Giochi del Mediterraneo: il tecnico Alberto Angelini ha convocato Emanuele Marini, Andrea Nuzzo e Nicola Taramasco.

Questi gli altri convocati: Rocco Valle (Sporting Club Quinto), Jason Danny Valenza, Andrea Urbinati, Tommaso Cora e Matteo Bragantini (RN Savona), Riccardo Cammarota (AN Brescia), Mattia Rocchino (Acquachiara ATI 2000), Angelo Nenni (Lazio Nuoto), Giorgio Giacomone (Roma Nuoto), Riccardo De Simon (President Bologna).

Formula. Prima fase (24-28 giugno) con due gironi: uno da quattro e uno da cinque squadre ciascuno; le prime due di ciascun raggruppamento si qualificano per le semifinali (29 giugno) le terze e le quarte si sfideranno direttamente per le finali che stabiliranno le posizioni dalla quinta all’ottava (29 giugno); il giorno successivo sono in programma la finale per il terzo e per il primo posto.

Girone A: Grecia, Spagna, Turchia, Italia

Girone B: Serbia, Montenegro, Francia, Slovenia e Portogallo

Prima Fase Girone A (orario in Italia)

1^ giornata – venerdì 24 giugno

17.00 Grecia-Spagna

19.00 Turchia-Italia

2^ giornata – domenica 26 giugno

17.00 Spagna-Italia

19.00 Grecia-Turchia

3^ giornata – martedì 28 giugno

17.00 Spagna-Turchia

19.00 Italia-Grecia