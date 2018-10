Pallanuoto, sabato cominciano i campionati di A1

Si riparte con “Genova nel cuore”. Sabato cominciano i campionati di pallanuoto di serie A1. Il centesimo maschile ed il 35esimo femminile.

Caccia aperta alla Pro Recco vincitrice di tredici scudetti consecutivi e alla Plebiscito Padova che si è imposta per quattro volte di fila. Entrambi i campionati saranno seguiti per il terzo anno consecutivo dal canale streaming monotematico Waterpolo Channel che nel 2016/17 ha trasmesso 70 partite in diretta e 402 post produzioni per 1.967.753 visualizzazioni e nel 2017/18 è cresciuto con la trasmissione di 75 partite in diretta e 430 post produzioni per 2.250.093 viewers. Impegno rinnovato e potenziato che integrerà la copertura di Rai Sport + HD.

Formula A1 maschile. La regular season terminerà il 18 maggio; poi le squadre classificate dal primo al sesto posto parteciperanno alla Final Six in programma dal 23 al 26 maggio. L’ultima in classifica retrocederà direttamente in serie A2. Settima, ottava e nona classificata termineranno la stagione. Ai playout, che decreteranno la seconda retrocessione, prenderanno parte le squadre che dal decimo posto in giù avranno nove o meno punti di vantaggio rispetto alla 13esima classificata. Qualora fossero coinvolte le squadre classificate dal 10° al 13° posto i playout si svilupperanno con semifinali e finale; qualora saranno coinvolte le squadre classificate tra l’11° e il 13° posto si procederà con la formula del girone all’italiana con incontri di sola andata; qualora saranno coinvolte le squadre classificate al 12° e 13° posto si disputerà un incontro unico di spareggio. Se la 12esima classificata avrà almeno 10 punti di vantaggio sulla 13esima, quest’ultima retrocederà automaticamente senza passare dai playout.

Formula A1 femminile. La regular season terminerà il 4 maggio; poi le squadre classificate dal primo al sesto posto parteciperanno alla Final Six in programma dal 10 al 12 maggio. Le squadre classificate all’ottavo e al nono posto disputeranno lo spareggio playout per definire la seconda retrocessione a meno che non intercorrano almeno sei punti tra le due squadre. In questo caso la nona classificata retrocederebbe direttamente in serie A2 così come la decima.

SERIE A1 M – 1^ giornata, sabato 13 ottobre

ORE 16.30 CN POSILLIPO-NUOTO CATANIA – in diretta su Waterpolo Channel

Arbitri: Savarese e Brasiliano

ORE 18.00 RN SAVONA-RN FLORENTIA

Arbitri: Centineo e Fusco

ORE 18.00 ROMA NUOTO-SPORT MANAGEMENT

Arbitri: Frauenfelder e Calabrò

ORE 18.00 BOGLIASCO BENE-PRO RECCO

Arbitri: Gomez e Nicolosi

ORE 18.00 IREN GENOVA QUINTO-PALLANUOTO TRIESTE

Arbitri: Navarra e Ricciotti

ORE 18.00 AN BRESCIA-CC NAPOLI

Arbitri: Severo e Ferrari

mercoledì 17 ottobre

ORE 15.00 CC ORTIGIA-SS LAZIO NUOTO

Arbitri: D. Bianco e Pinato

SERIE A1 F – 1^ giornata, sabato 13 ottobre

ORE 15.00 TORRE DEL GRIFO VILLAGE-L’EKIPE ORIZZONTE

Arbitri: L. Bianco e Schiavo

ORE 15.00 KALLY NC MILANO-RN FLORENTIA – in diretta su Waterpolo Channel

Arbitri: Petronilli e Piano

ORE 16.00 BOGLIASCO BENE-F&D H2O

Arbitri: Recolo e Cataldi

ORE 18.00 SIS ROMA-RAPALLO PALLANUOTO

Arbitri: Colombo e Zedda

ORE 18.00 PLEBISCITO PADOVA-CSS VERONA

Arbitri: Alfi e Pascucci