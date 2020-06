Pallanuoto, Recco piange la scomparsa di Benedek

Senza parole, la notizia che non vorresti mai leggere: Tibor Benedek non ce l’ha fatta.

A 47 anni la pallanuoto perde uno dei suoi più grandi fuoriclasse di sempre, tre volte oro olimpico con l’Ungheria. Un vincente anche con la calottina della Pro Recco, indossata per otto anni (dal 2001 al 2004 e dal 2007 al 2012) di cui è stato capitano: in biancoceleste ha collezionato quattro Champions League, sei Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Europee e una Lega Adriatica.

Bacheca da campione, ma i numeri non raccontano sempre tutto: Tibor era un uomo straordinario anche fuori dall’acqua, un professionista umile e carismatico che ha dimostrato nei fatti la partecipazione e il coinvolgimento alla causa recchelina.

Le più sentite condoglianze da parte di tutta la società a familiari e amici.

Addio grande Tibor, hai scritto un pezzo della nostra storia: non ti dimenticheremo mai!.