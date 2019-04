Pallanuoto, Recco già qualificato alla Final Eight

Pro Recco e Brescia già qualificate, Sport Management con un piede dentro.

A due giornate dal termine dei gironi preliminari si delineano le posizioni in vista delle finali di Hannover (6-8 giugno) di Champions league. Nel penultimo turno sono proprio i veneti a rischiare nella delicata trasferta in Ungheria alle 19.00 contro lo Szolnok (quarto e non qualificato perchè l’Hannover parteciperà come squadra ospitante); nell’ultimo turno infatti ci saranno poi i campioni in carica dell’Olympiacos che ringhiano a soli due punti dai mastini con cui si giocano il secondo/terzo posto.

Alle 20.30 il classico derby Pro Recco-Brescia, con diretta su Sky Sport Arena. Entrambe le squadre sono qualificate ma per gli ospiti la prima occasione per battere quest’anno i campioni d’Italia ancora a punteggio pieno nel girone. Tre le vittorie per i liguri quest’anno: all’andata in champions finì 9-8, in campionato 12-11a Sori, mentre in Coppa Italia 10-3 nella finale di Bari. Sabato 27 poi si risfideranno in campionato alla Mompiano in una settimana da brividi. Arbitreranno l’incontro Margeta (Slovenia) e Stavridis (Grecia). Delegato Lonzi.

LOTTA AL NEUROBLASTOMA – Si giocherà per i tre punti in palio, ma anche per un nobile fine: se infatti l’entrata sarà gratuita, all’ingresso sarà presente uno stand in cui i volontari dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus, saranno a disposizione per illustrare la mission associativa, spiegare l’importante supporto dato alla ricerca scientifica su questo grave tumore infantile, e raccogliere le donazioni del pubblico. L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus è nata nel 1993 presso l’Istituto “G. Gaslini” di Genova, per volontà di genitori e oncologi, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sul Neuroblastoma e, in seguito, sui Tumori Solidi Pediatrici. Segue il programma completo.

REGOLAMENTO CHAMPIONS LEAGUE. In due concentramenti – uno da sei e uno da cinque squadre – dal 13 al 16 settembre si sono disputate le partite del primo turno di qualificazione a Strasburgo (Francia) e Brasov (Romania). Le migliori quattro di ogni gruppo sono passate alla seconda fase di qualificazione (28-30 settembre) unendosi alle otto già qualificate, tra cui AN Brescia e i campioni d’Ungheria del Ferencvaros, per formare quattro gironi di altrettante squadre. Le prime due classificate di ciascun girone si sono qualificate al terzo round (6-10 ottobre) articolato in scontri di andata e ritorno; le quattro vincenti si sono unite alle dodici squadre in possesso della wild card – tra queste ci sono la Pro Recco e le novità Mladost Zagabria e Stella Rossa che hanno preso il posto degli olandesi dell’AZC Alphen e del Partizan Belgrado che ha rinunciato per prendere parte all’Euro Cup – per disputare i gironi preliminari composti da otto società ciascuno (14 giornate tra andata e ritorno dal 17 ottobre al 15 maggio): le prime quattro di ogni raggruppamento staccano il pass per la final eight in programma ad Hannover in Germania, in casa della Waspo, dal 6 all’8 giugno.

CHAMPIONS LEAGUE

Girone preliminare – 13° giornata – 24 aprile

Gruppo A

19,15

CNA Barceloneta – VK Crvena Zveda

Arbitri: Castagnola (ITA), Mercier (FRA)

19,15

Dynamo Moscow – ZF Eger

Arbitri: Rakovic (SRB), Schwartz (ISR)

20,00

FTC Budapest – Steaua Bucharest

Arbitri: Duraskovic (MNE), Polychronopoulos (GRE)

20,30

Pro Recco – AN Brescia

Arbitri: Margeta (SLO), Stavridis (GRE)

La classifica dopo 12 giornate

Pro Recco 36, AN Brescia 26, CNA Barceloneta 25, FTC Budapest 16, Eger e Dynamo Moscow 15, Steaua Buchrest 6, VK Crvena Zveda 0.

Gruppo B

19,00

Jug Dubrovnik – Jadran Split

Arbitri: Alexandrescu (ROU), Teixido (ESP)

19,00

Szolnok – Sport Management

Arbitri: Franulovic (CRO), Gomez (ESP)

19,00

Spandau 04 – Mladost Zagreb

Arbitri: Buch (ESP), Severo (ITA)

20,00

Olympiakos Piraeus – Waspo Hannover

Arbitri: Golijanin (SRB), Zwart (NED)

La classifica dopo 12 giornate

Jug Dubrovnik 29, Sport Management 26, Olympiacos Piraeus 24, Szolnok 21, Jadran Split 12, Waspo Hannover 9, Mladost Zagreb 8, Spandau 04*7.