Pallanuoto – Lerici come sempre su 2 fronti

Lerici – Non dovrebbe essere un gran problema, il Villa York, per un Lerici Sport appena uscito imbattuto dalla casa della capolista del Girone 2 Chiavari. L’attaccante Gabriele Avvenente comunque alla vigilia invita a non dormire sugli allori…e nemmeno sulla certezza matematica ormai della permanenza in Serie B: <Qualche punto in più – afferma il ragazzo – non può far male anche se è oramai quasi aritmeticamente impossibile, alla terzultima giornata, che possiamo ancora agguantare i playoff>. Per la cronaca si gioca sabato 4/6, ore 15, piscina spezzina “Mori”.

In piena corsa invece per i playoff il Lerici Sport femminile, che domenica 5/6 fa visita al Bogliasco; ore 14.15. <Sarà una partita molto difficile – ammonisce nell’imminenza mister Marco Rolla – in cui dovremo impegnarci al massimo per portare a casa i 3 punti e rimanere in lizza per il primo posto>.

Per l’occasione il coach ha convocato Raffo, Davini, Mini, Pini, Di Guglielmo, Padula, Talocchi, Fioriti, Strata, Gianstefani, Moretti e Boracchia.

Nella foto, il Lerici femminile all’attacco nel recentissimo incontro vinto col Sori, alla “Cicci Rolla”