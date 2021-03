Pallanuoto, Coppa Italia a Palermo: pronta la Pro Recco

Tra dodici giorni la Pro Recco giocherà per il primo trofeo stagionale in palio: la piscina comunale olimpica di Palermo ospiterà la Final Four di Coppa Italia.

I biancocelesti hanno vinto l’ultimo titolo assegnato, a Bari nel 2019, superando il Brescia 10-3.

Le semifinali e la finale per il primo posto saranno trasmesse in diretta su Rai Sport Hd.

Ecco, di seguito, il calendario reso noto dalla Federazione Italiana Nuoto:

Semifinali – 18 marzo

– ore 17: Pro Recco – Telimar

– ore 20.30: Brescia – Ortigia

Finali – 19 marzo

– ore 16: Perdenti semifinali

– ore 19: Vincenti semifinali

La Pro Recco scalda i motori in vista di questo primo appuntamento ufficiale della stagione in cui è in palio il titolo.