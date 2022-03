Pallanuoto, A1M: vincono Recco e Quinto, Savona ko

Vincono Recco e Quinto mentre il Savona perde e non sfigura contro i campioni d’Italia del Brescia nell’ultimo turno di A1 di pallanuoto.

La quaterna col mancino di Gallo e i tris di Francesco Condemi e del montenegrino Vidovic consentono una comoda vittoria al CC Ortigia che la RN Salerno battuta 18-2. Il 6-0 di break tra primo e secondo tempo non ammette repliche. Di Tomasic e Parrilli le reti campane, che vedono proprio i siracusani oltrepassarli in classifica a cinque punti con una partita in meno.

La Pro Recco campione d’Europa e neo vincitrice della coppa Italia, la sedicesima della sua storia, batte 13-8 a Palermo la Telimar. Partita in equilibrio fino al 4-4 di metà secondo quarto con il pareggio in extraman di capitan Lo Cascio. Poi biancoazzurri al break (3-0) con Ivovic, Di Fulvio e Cannella. Occhione accorcia di nuovo, ma nel terzo quarto Aicardi e Cannellla (bis) impongono lo sprint decisivo. Recco al comando con 9 punti, mentre Palermo aspetta il prossimo sabato la finale di ritorno a Barcellona con il Sabadell per la Euro Cup. All’andata 9-7 per i rossobluverdi, attesi dalla storia.

L’AN Brescia campione d’Italia, e finalista della Final Eight di Albaro, fatica quattro tempi, ma nel finale passa 12-11 contro la RN Savona. Una rete con l’uomo in più del centroboa Lazic mette la firma su un match vibrante, sempre sul filo del rasoio: Di Somma (quaterna) dà il primo doppio vantaggio ai campioni d’Italia nel terzo tempo (7-5). Il “Panda” Bruni fa la voce grossa e riequilibra il match portando per la prima volta in vantaggio i padroni di casa (9-8). Alesiani e Dolce (bis) la ribaltano, ma Iocchi Gratta (tripletta) e Patchaliev pareggiano. Nel finale Brescia sfrutta l’extraman giusto per rimanere in scia della Pro Recco.

Nel round retrocessione l’Iren Genova Quinto batte 9-6 la Lazio. Gli ospiti provano il colpaccio all’inizio (0-2), ma i padroni di casa vanno sul pari a metà gara e sgassano con Nora (tripletta) nel terzo tempo, quando il mancino ex Brescia segna la superiorità del 7-4. La Lazio ci prova nel finale e con Augusti trova il meno uno in apertura di quarto tempo, ma Panerai e lo stesso Nora chiudono l’incontro.

Cinque reti di Briganti e quattro di Di Martire per un buon Posillipo che si impone ad Anzio per 17-11. I rossoverdi prendono il largo già nella prima metà di gara chiusa 11-3. Cukno, Presciutti ed Agostini provano ad accorciare, ma i napoletani rispondono anche con la tripletta di Abramson che mantiene gli avversari a distanza. Posillipo a punteggio pieno e verso la salvezza.

L’anticipo della dodicesima giornata femminile vede la Vela Nuoto Ancona battere il CN Milano 8-6 nella sfida tra le formazioni che non prendono parte alla fase finale di Coppa Italia. Partita equilibrata nei primi minuti (2-2). Grazie al break di 3-0, piazzato tra il primo e il secondo tempo con la doppietta di Strappato e la rete di Pomeri, le anconetane si portano sul + 3. Le ragazze di Pace non abbassano l’attenzione, contenendo il tentativo di rimonta delle avversarie tra il secondo e il terzo parziale con De Vincentiis e Di Lernia; Milano si ferma sul -1, senza riuscire nell’aggancio definitivo. Oliveri e Bersacchi riportano le padrone di casa sul + 3. Apilongo chiude le marcature.

A1 M – 4^ giornata, sabato 19 marzo

Round scudetto

CC Ortigia-RN Salerno 18-2

RN Savona-AN Brescia 11-12

Telimar-Pro Recco 8-13

Round retrocessione

Anzio Waterpolis-CN Posillipo 11-17

Iren Genova Quinto-SS Lazio Nuoto 9-6

Rinviata Roma Nuoto-WP Milano Metanopoli

A1 femminile – anticipo 12a giornata

Vela Ancona-NC Milano 8-6