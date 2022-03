Pallanuoto, A1M: Recco e Savona a valanga, vittoria pesante per il Quinto

I campionati di pallanuoto proseguono la ripresa verso la normalità. Per la serie A1 maschile c’è la terza giornata dei round scudetto e retrocessione e in serie A1 femminile, dopo la ricalendarizzazione della regular season, è prevista la quattordicesima giornata. Nel primi due anticipi, quelli del 2 e 4 marzo, per lo scudetto è terminata in pareggio tra Telimar e i campioni d’Italia della AN Brescia 9-9 e per la retrocessione la Lazio Nuoto ha vinto il derby con la Roma Nuoto 12-11. E’ stata rinviata a data da destinarsi la partita tra Anzio Waterpolis e Nuoto Catania.

Round scudetto. La Rari Nantes Savona si impone 11-3 in casa della Rari Nantes Nuoto Salerno. Dopo un avvio sottotono i liguri entrano in gara e dettano i ritmi portandosi avanti 5-2 a metà partita e 7-3 dopo tre tempi. Nell’ultimo periodo l’allungo finale con il 4-0 firmato Vuskovic, Rocchi, Fondelli e Patchaliev che non lasciano spazio ai campani, mai veramente in gara.

Tutto facile anche per la Pro Recco che travolge 17-5 la Pallanuoto Trieste. Risultato mai in discussione per i campioni d’Europa che conducono il match in discesa; con due break (4-0 e 5-0) sono avanti +9 alla fine del terzo tempo, trascinati dalla quaterna di Di Fulvio e la terna di Zalanki. A tredici secondi dalla fine Echenique (tripletta) chiude le marcature e firma il 17-5.

Round retrocessione. Vittoria in trasferta per l’Iren Genova Quinto che batte 13-11 la CN Posillipo. Biancorossi avanti 10-7 in apertura di quarto tempo; poi rossoverdi riequilibrano il punteggio coni gol in sequenza di Radonjic, Picca e Abramson (10-10). In seguito l’allungo decisivo dei liguri con il mini break firmato Figari e Matteo Gitto per il determinante 12-10 a due minuti dalla fine.

A1 M – 3 giornata, sabato 5 marzo

Round scudetto

RN Salerno-RN Savona 3-11

Pro Recco-Pallanuoto Trieste 17-5

Telimar-AN Brescia 9-9 (giocata mercoledì 2 marzo)

Riposa CC Ortigia

Round retrocessione

CN Posillipo-Iren Genova Quinto 11-13

SS Lazio-Roma Nuoto 12-11 (giocata venerdì 4 marzo)

Rinviata Anzio Waterpolis-ADR Nuoto Catania

Riposa WP MIlano Metanopoli