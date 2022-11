Pallanuoto, A1M: oggi il big match tra Pro Recco e Brescia

Sabato 12 novembre torna l’A1 maschile e finalmente a ranghi compatti dopo le coppe europee.

In diretta su Waterpolo Channel, dalle 18.00 con telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, c’è AN Brescia-Pro Recco: la madre di tutte le partite.

Mettono in palio punti pesanti in chiave salvezza Nuoto Catania-Anzio Waterpolis, Check Up Salerno-Distretti Ecologici Nuoto Roma e De Akker Team-CN Posillipo

A1 maschile

4^ giornata – sabato 12 novembre

15.00 De Akker Team-CN Posillipo

Arbitri Paoletti e Ricciotti

15.00 Telimar-Netafim Bogliasco 1951

Arbitri Petronilli e D’Antoni

15.00 Iren Genova Quinto-CC Ortigia 1928

Arbitri Navarra e L. Bianco

16.00 Nuoto Catania-Anzio Waterpolis

Arbitri Castagnola e Brasiliano

18.00 Check Up Salerno-Distretti Ecologici Nuoto Roma

Arbitri Carmignani e Schiavo

18.00 AN Brescia-Pro Recco diretta Waterpolo Channel

Arbitri Pinato e Colombo

18.30 Pallanuoto Trieste-RN Savona

Arbitri Severo e Calabrò