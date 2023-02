Pallanuoto, A1M: il programma della quarta giornata di ritorno

Il big match tra le prime della classe Pro Recco e Brescia, trasmesso in diretta su Waterpolo Channel e l’anteprima di quello che sarà il derby italiano in semifinale di Euro Cup tra Rari Nantes Savona e Trieste Pallanuoto sono le partite di cartello della diciassettesima giornata e quarta di ritorno dell’edizione numero 104 del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto, in programma sabato 11 febbraio.

Alla “Ferro” di Recco, davanti alle telecamere di WPC che trasmetterà la partita in diretta streming dalle ore 15 con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, i campioni d’Italia e d’Europa, vincitori di Coppa Italia e Spercoppa europea, di Sandro Sukno ricevono i vicecampioni d’Italia, scudettati nel 2021 di Alessandro Bovo. Arbitri dell’incontro Alessandro Severo di Roma e Mirko Schiavo di Palermo. All’andata a Brescia, il 12 novembre, aveva vinto la Pro Recco 7-4 con quattro gol dell’attaccante scozzese Yunger. Sempre ale 15 fischio d’inizio alla “Zanelli” di Savona si affrontano le due rappresentanti italiane in Euro Cup, Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste, che dopo aver superato i quarti di finale vincendo sia la gara di andata che quella di ritorno rispettivamente con Tourcoing e Szolnoky Dozsa, saranno avversarie in semifinale a marzo (l’1 a Trieste e il 22 a Savona). Arbitri Bruno Navarra di Roma e Riccardo D’Antoni di Siracusa. All’andata, il 12 novembre a Trieste, aveva vinto la Rari Nantes Savona 12-10 e sul tabellino dei marcatori spiccavano le cinquine di Petronio tra i bianco blu di Daniele Bettini e dell’ex Stella Rossa di Belgrado Djurdijc tra i bianco rossi di Alberto Angelini.

Nell’anticipo del venerdì al Centro Federale – Polo Acquatico Ferracciarossa a Ostia, la Distretti Ecologici Nuoto Roma sfrutta il fattore campo e batte 10-7 la Check Up Rari Nantes Salerno, scavalcando i campani di un punto in classifica: Roma a 14 e Salerno 13. Grande prova del mancino croato Ante Viskovic che realizza una tripletta e un gran gol in mezza girata. Dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti (0-2), salgono in cattedra i romani che trovano un grande De Michelis in porta: il vantaggio a metà gara (6-5) con la bomba di Pietro Faraglia il primo squillo. Salerno si affida all’evergreen Bertoli che al centro fa la voce grossa e riagguanta la partita su (6-6). Poi è grande Roma con la doppeitta di Faraglia che apre e chiude il break decisivo di 4-0 tra terzo e quarto tempo. Sul 10-6 il gol di Bertoli è più per la gloria, fanno festa i neroverdi di coach Mirarchi.

A1 maschile

17^ giornata

Venerdì 10 febbraio

Distretti Ecologici Nuoto Roma-Check UP RN Salerno 10-7

Sabato 11 febbraio

14.30 CC Ortigia 1928-Iren Genova Quinto

Arbitri: Frauenfelder e Romolini

15.00 Pro Recco-AN Brescia – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Severo e Schiavo

15.00 Netafim Bogliasco 1951-Telimar

Arbitri: L. Bianco ed Ercoli

16.00 CN Posillipo-De Akker Team

Arbitri: Pinato e Nicolosi

16.30 Anzio Waterpolis-Nuoto Catania

Arbitri: Colombo e Brasiliano