Pallanuoto, A1M: bene Recco e Savona, Bogliasco ko

Ventiduesima giornata, nona di ritorno per la serie A1 maschile.

Dieci giocatori di movimento a segno, con le triplette di Di Fulvio, Alesiani, Gitto e Aicardi, e quattro azioni in inferiorità numerica salvate su cinque per la capolista Pro Recco che travolge 20-6 la Canottieri Napoli, centrando il ventitresimo successo consecutivo. Seconda, distante sei punti dalla Pro Recco, l’AN Brescia che sconfigge 19-7 la Reale Mutua Torino 81 Iren. Tra i lombardi, che mandano a segno dieci giocatori di movimento, tripletta di Rizzo. La sorpresa di giornata arriva dalla Manara di Busto Arsizio dove il Circolo Nautico Posillipo ferma la Banco Bpm Sport Management che paga le fatiche e forse la delusione per la finale di Euro Cup persa contro il Ferencvaros. Rimpianti per i mastini, adesso terzi a un punto dal Brescia, avanti 9-6, 11-8 e 12-10 con Fondelli a quattro minuti dal termine; i rossoverdi non mollano e con Saccoia e Marziali riportano il punteggio in equilibrio per il clamoroso 12-12 finale.Salda al quarto posto, alle spalle delle big, la RN Savona che supera, seppur a fatica, (10-8) la RN Trieste. Match in bilico fino al 3-2 di Petronio. In seguito strappano i biancorossi con un 4-0 di break firmato Lorenzo Bianco, Colombo, Piombo e Ravina (7-3). Petronio e Blazevic rimettono in partita i giuliani (7-5) ma la doppietta di Milakovic (9-5) spegne le velleità degli alabardati.

Finisce in parita 6-6 anche tra Lazio Nuoto e CC Ortigia ma è un punto che fa comodo ad entrambe: ai capitolini nella rincorsa alla salvezza diretta e ai siciliani per confermarsi al quinto posto nella regular season. I biancoverdi chiudono avanti 2-1 la frazione d’apertura ma poi è un costante botta e risposta fino a quello tra Napolitano (in chiusura di secondo tempo) e Spione (in apertura di ultimo quarto) che vale il 6-6 conclusivo.

Agevole vittoria esterna per la Seleco Nuoto Catania che sconfigge 14-3 l’Acquachiara ATI 2000 fanalino di coda e ancora a secco di punti. Match mai in discussione con gli etnei che blindano laporta di Jurisic per dodici minuti e con La Rosa, Danilovic, Lucas, Kovacic, Kacar e Divkovic si portano sul determinante 6-0.

La diretta di Waterpolo Channel. Doppio vantaggio della Florentia in avvio con Coppoli per due volte implacabile dalla distanza. I liguri accorciano con Fracas, perfettamente servito al centro da Gambacorta, e poi ristabilicono l’equilibrio con Brambilla in extra player per il 2-2 dopo dodici minuti. I gigliati tornano immediatamente sul +2 con il centroboa Eskert e il tris dello scatentato Coppoli (4-2). Prima dell’cambio campo il botta e risposta tra Ferrero e Tomasic che vale il 5-3. Si riparte e scappano i toscani nella terza frazione che si portano sul + 3 con Eskert e successivamente sul +5 (9-4) con l’alzo e tiro di Tomasic, il coast to coast di Francesco Turchini e la conclusione dagli otto metri di Astarita. I liguri si scuotono con Puccio ma Razzi e Bini in superiorità fissano l’11-5 che di fatto chiude il match. Dilaga nell’ultimo quarto la Florentia che piazza un altro 3-0 di break con Francesco Turchini e la doppietta di Nicola Eskert (15-6). Il 15-7 conclusivo è del capitano del Bogliasco Guidaldi.

Alla luce di questi risultati la Florentia consolida il sesto posto a quota 35, a meno tre dalla Canottieri Napoli sesta. La Bogliasco resta undicesima con 17 punti, otto in meno di Circolo Nautico Posillipo e nove rispetto la Lazio Nuoto nona e prima squadra fuori dalla zona playout.

A1 maschile

