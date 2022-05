Palermo-Entella 2-2: liguri eliminati, impresa sfiorata

Il Palermo si qualifica per le semifinali dei playoff di serie C battento l’Entella al termine di una partita da cardiopalma.

La squadra allenata da Silvio Baldini pareggia 2-2 contro la Virtus Entella al “Barbera” davanti a 33.024 spettatori (record stagionale di presenze in tutto il campionato di C).

Dopo il primo tempo concluso a reti inviolate, i liguri nel secondo tempo sono riusciti a portarsi sul 2-0, che avrebbe significato l’eliminazione per la squadra di casa, per effetto dei gol di Merkaj al 14′, su calcio di rigore per atterramento dello stesso Merkaj ad opera di Massolo, e Karic al 26′. La reazione dei rosanero è firmata da Soleri al 33′ e Fella al 38′. Il Palermo passa il turno per effetto della vittoria 2-1 dell’andata a Chiavari. In semifinale il Palermo affronterà la Feralpisalò: andata in trasferta per i rosanero mercoledì 25.