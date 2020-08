Pakistano naturalizzato italiano insulta rumeno sofferente e gli agenti

L’uomo è stato denunciato dalla Polizia Locale per istigazione all’odio razziale

Un pakistano naturalizzato italiano, in via Cardinal Boetto, nel centro storico, è stato visto da un’agente di polizia locale in borghese mentre insultava uno straniero di nazionalità romena che aveva avuto un malore e si trovava a terra. L’agente è intervenuta sia per prestare soccorso alla persona che stava male sia per far smettere il quarantottenne di inveire in maniera aggressiva e pesante contro il malcapitato.

Non contento di quanto già aveva fatto, ha aggredito verbalmente con insulti e accuse infondate la polizia e gli agenti della Polizia locale e la squadra del reparto Sicurezza Urbana accorsi su richiesta della collega.

In particolare, se l’è presa con un’altra donna poliziotto, augurando a lei e al romeno la morte e sostenendo che “bisogna ammazzare gli stranieri”.

A questo punto, il pakistano naturalizzato italiano è stato portato nella sede della Polizia locale di piazza Ortiz dove è stato identificato e a suo carico sono usciti parecchi precedenti penali tra cui quelli per istigazione al suicidio, resistenza e violenza.