Pacifico co autore di 2 brani in gara al 71° Festival

PACIFICO, all’anagrafe Gino De Crescenzo, è co-autore dei testi di due brani in gara al 71° Festival di Sanremo: “TI PIACI COSÌ” di MALIKA AYANE, scritto da Pacifico e Malika Ayane, e “BIANCA LUCE NERA” degli EXTRALISCIO (feat. DAVIDE TOFFOLO dei Tre Allegri Ragazzi Morti), firmato insieme a Mirco Mariani ed Elisabetta Sgarbi.

Nel 2004 Pacifico ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo in qualità di interprete, portando in gara il brano “Solo un sogno” (contenuto nell’album “Musica leggera”) e vincendo il premio per la miglior musica. Nel 2013 ha debutto al Festival come co-autore, scrivendo con Gianna Nannini “Bellissimo”, uno dei due brani presentati in gara da Marco Mengoni. Nel 2015 Malika Ayane si è classificata al terzo posto con “Adesso e qui (nostalgico presente)”, canzone che porta la firma di Pacifico oltre a quella della stessa Malika. Pacifico è tornato in gara sul palco dell’Ariston in occasione della 68ª edizione del Festival di Sanremo insieme a Ornella Vanoni e Tony Bungaro con cui ha interpretato “Imparare ad amarsi”, brano classificatosi al quinto posto di cui è anche autore del testo insieme a Bungaro. Sempre lo stesso anno, Pacifico ha partecipato alla kermesse anche come autore di altri due brani: “Il segreto del tempo” (scritto per il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli) e “Il coraggio di ogni giorno” (scritto per Enzo Avitabile e Peppe Servillo). Nel 2020 è autore insieme a Francesco Gabbani di “Viceversa”, canzone che si è posizionata sul secondo scalino del podio.

Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano, PACIFICO ha all’attivo sei dischi (“Pacifico”, “Musica Leggera”, “Dal giardino tropicale”, “Dentro ogni casa”, “Una voce non basta” e “Bastasse il cielo”), ha vinto il Premio Tenco nel 2001 per la Migliore Opera Prima e numerosi altri riconoscimenti e ha duettato con alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali (Gianna Nannini, Ivano Fossati, Malika Ayane, Marisa Monte, Ana Moura). Nell’aprile 2015 ha scritto e interpretato con Samuele Bersani il brano “Le storie che non conosci”, con la partecipazione straordinaria di Francesco Guccini. Il brano si è aggiudicato la Targa Tenco 2015 come Migliore canzone dell’anno. Ha scritto per il cinema (da Gabriele Muccino a Roberta Torre), e ha scritto e portato in scena il monologo teatrale “Boxe a Milano”. Ha pubblicato per Baldini e Castoldi, il romanzo “Ti ho dato un bacio mentre dormivi”, poi ripubblicato da La Nave di Teseo. Come autore collabora con i più importanti artisti italiani. Oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini, ha scritto per Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Malika Ayane, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Antonello Venditti e molti altri. A marzo 2019 esce il suo sesto album di inediti “Bastasse il cielo” e a dicembre, dello stesso anno, ha ideato e messo in scena “La Settimana Pacifica”, una serie di sette concerti, uno al giorno per una settimana al teatro Filodrammatici di Milano, che hanno visto la presenza, ogni sera, di grandi ospiti: Malika Ayane, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Francesco De Gregori, Giuliano Sangiorgi, Francesco Bianconi e Neri Marcorè. Nel 2020, insieme a Extraliscio e Elisabetta Sgarbi, ha firmato la sigla della centotreesima edizione del Giro d’Italia, “GiroGiraGiroGì”. È autore del testo di “Inno Sussurrato”, la composizione del Maestro Ennio Morricone interpretata da Andrea Bocelli contenuta in “Believe”, l’album del tenore italiano pubblicato lo scorso novembre. Nel 2020 sono stati pubblicati cinque singoli estratti dal suo ultimo album di inediti “Bastasse il cielo”, accompagnati dai videoclip disegnati dal celebre illustratore Franco Matticchio: il frutto di questa collaborazione è stato ospitato nella prima mostra virtuale della Milanesiana. Per Claudio Capeo, artista francese di origine italiana che oltralpe sta riscuotendo un grande successo, Pacifico, insieme a Gianna Nannini, Davide Esposito e lo stesso Capeo, ha firmato l’unico inedito del nuovo disco “Ciao mia bella” (feat. Gianna Nannini). Per “Unica”, il nuovo album di inediti di Ornella Vanoni, Pacifico ha firmato assieme a Francesco Gabbani e alla stessa Vanoni il primo singolo, “Un Sorriso dentro al pianto”. Nello stesso disco Pacifico firma interamente un altro brano, “Inizio”.