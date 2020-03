Ore 19, oggi 14 decessi in più di ieri: in Liguria salgono a 76. Guariti e dimessi 67

“Sono 809 le persone positive in Liguria, 79 in più di ieri. Aumentano anche le persone clinicamente guarite che sono, ad oggi 67 (13 in più di ieri)”.

Lo hanno riferito intorno alle 18,30 di oggi i responsabili di Regione Liguria.

Ecco l’ultimo bollettino sull’emergenza coronavirus con l’aggiornamento dei responsabili del San martino di Genova, che poco dopo le 19 hanno riferito di un altro decesso di paziente con coronavirus.

“Positivi: 809 persone (79 in più rispetto a ieri). Di questi, ospedalizzati 502 (101 in più di ieri) di cui 100 in terapia intensiva (15 in più di ieri).

Questa la suddivisione per azienda/Asl:

Asl1 – 71 (12 terapia intensiva)

Asl2 – 86 (11 terapia intensiva)

ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 2

Asl 3 Villa Scassi – 59 (8 in terapia intensiva)

Asl 3 Micone di Sestri Ponente – 1

Asl4 – 22 (8 terapia intensiva)

Asl5 – 57 (12 terapia intensiva)

San Martino – 101 (29 terapia intensiva)

Galliera – 49 (13 terapia intensiva)

Gaslini – 3 già dimessi

Evangelico – 51(7 terapia intensiva)

Al Domicilio 307 (22 in meno di ieri)

Clinicamente guarite (ma restano positive e sono a casa): 67 persone (13 in più di ieri)

Sorveglianze attive: totali 1.812 persone di cui:

Asl1 – 330

Asl2 – 291

Asl3 – 310

Asl4 – 460

Asl 5 – 421

Deceduti 73 – 13 più di ieri (sono sempre esclusi dal totale i due campioni effettuati su altrettante salme)”.

Aggiornamento.

Alle 19,15 di oggi i responsabili della direzione sanitaria del San Martino di Genova hanno comunicato “un altro decesso, anche per infezione da Covid-19”. Si tratta “di una paziente nata a Genova residente a Bogliasco di 88 anni, presso il Padiglione 10, deceduta alle 18.31”.