Ordigno vicino al Galliera: 5 palazzi evacuati a Carignano

Un ordigno e’ stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi in un cassonetto in centro a Genova, vicino all’ospedale Galliera, in via Banderali.

Aveva un innesco finto fatto con un tubo e due fili ed e’ stato trovato da un passante.

Gli artificieri della polizia l’hanno prelevato e messo in sicurezza, per poi trasportarlo in una cava e farlo saltare.

Le operazioni hanno richiesto l’evacuazione di cinque palazzi per circa 30 minuti.

Indagini in corso per risalire a chi abbia lasciato la bomba nel cassonetto.