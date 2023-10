Operazione antidroga della Polizia locale dal centro storico a Rivarolo

Un arresto e sei persone senza permesso di soggiorno

Questa notte gli agenti della polizia locale hanno arrestato un nordafricano che due settimane fa, in possesso di stupefacenti, si era sottratto ai controlli antidroga opponendo resistenza e dandosi alla fuga.

Identificato e fermato dalla pattuglia impegnata in un’operazione antidroga nella zona di Sottoripa, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish.

Dopo aver individuato il suo domicilio nella delegazione di Rivarolo e avendolo perquisito, all’interno sono stati trovati sei connazionali senza permesso di soggiorno che stavano occupando abusivamente l’appartamento.

L’operazione ha portato al sequestro di un bilancino digitale di precisione e di un pugnale a doppia lama.

Due minorenni, trovati in possesso rispettivamente di cocaina nascosta nelle calze e di hashish, sono stati denunciati a piede libero.

Per una terza persona, per cui in seguito di un arresto la settimana precedente era stato disposto il divieto di dimora in Liguria, è stato richiesto un aggravamento della pena. Processati per direttissima questa mattina.