Nuovi reparti S. Martino, Toti ringrazia i nostri operai e tecnici: sempre al lavoro

“Gli operai che vedete in queste foto non hanno smesso di lavorare neanche un giorno e oggi già si vedono i risultati. Ecco i nuovi reparti dell’Ospedale San Martino di Genova, pronti a ospitare già nelle prossime ore i pazienti affetti da coronavirus, costruiti in tempo record”.

Lo ha dichiarato ieri su fb il governatore ligure Giovanni Toti, che ha voluto ringraziare i nostri operai che con senso di responsabilità hanno continuato a lavorare.

“Ci sono 120 posti letto – ha aggiunto Toti – in questi spazi realizzati con efficienza, velocità e professionalità.

La stessa dei giovani specializzandi appena assunti e già pronti ad andare in corsia per dare il loro prezioso contributo in questa emergenza al fianco dei nostri fantastici medici, infermieri e operatori sanitari.

Questi sono i fatti, questi sono i liguri. Noi non molliamo!”.