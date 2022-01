Nuovi brani per Natalia Moskal. La giovane artista polacca esce in radio e in digitale con “One wish only” ed “È Natale”.

Nuovi brani per Natalia Moskal, fuori anche un videoclip.

Disponibili in radio e in digitale “ONE WISH ONLY” ed “È NATALE” (Fame Art, distribuiti da Agora Digital Music), i nuovi brani della giovane artista polacca NATALIA MOSKAL.

È online il videoclip del brano “One wish only”:

Il videoclip, diretto da David Ziemba e prodotto da Fame Art e Mind Productions, mostra un’esibizione dell’artista davanti a una platea senza pubblico e circondata da foto della sua infanzia.

Così come il brano, anche il video è velatamente malinconico, l’assenza del pubblico, infatti, rappresenta una dolorosa solitudine e le foto ricordano i momenti felici del passato con le persone care.

Scritta dalla stessa Natalia Moskal e composta dal produttore Jan Stoklosa.

E’ una canzone che rievoca l’atmosfera natalizia grazie alle sonorità raffinate del pianoforte e alla voce avvolgente e cristallina dell’artista.

Il brano parla dell’importanza degli affetti familiari e degli amici, che rappresentano i regali più importanti che si possano desiderare non solo a Natale, ma tutti i giorni.

L’artista, inoltre, ha voluto omaggiare la musica italiana con la cover del brano di Mina del 1988 “È NATALE” (testo di Valentino Alfano e Massimiliano Pani),

una canzone dal testo particolare che affronta l’argomento del Natale in modo cinico e meno convenzionale (https://bit.ly/3dMPt7K).

Entrambi i brani sono stati registrati con strumenti dal vivo senza utilizzare alcun sample elettronico.

La stessa cantante afferma:

«I brani che ho voluto cantare per questo Natale hanno due testi molto diversi tra loro.

“One wish only” ha un testo malinconico che vuole dare un senso di speranza.

Questo periodo mi ha insegnato che dovremmo celebrare i momenti che trascorriamo con i nostri amici e con le nostre famiglie tutti i giorni e non solo a Natale.

Il messaggio che vorrei trasmettere con questa canzone è che dovremmo essere felici con ciò che abbiamo e apprezzare tutti i giorni le persone che ci circondano.

Invece, la cover di Mina “È Natale” è un brano un po’ cinico, ma secondo me, nello stesso momento molto speciale.»

Natalia Moskal

Cantante, autrice di testi e traduttrice di origine polacca. La sua musica spazia dal genere pop al soul e all’r’n’b.

Giunta in Italia per poter imparare la lingua italiana e poter proseguire il suo percorso musicale, Natalia pubblica due cover in italiano “Calipso” di Charlie Charles e “Soldi” di Mamhood, raggiungendo quasi le 500 mila visualizzazioni su Youtube.

Nel 2017 Natalia Moskal pubblica in Polonia, terra d’origine, il suo album d’esordio “Songs of Myself”, un disco dal sapore elettro-pop che ha portato Natalia ad esibirsi in numerosi festival di rilievo in Polonia insieme alla sua band.

A novembre 2019, Natalia rilascia il suo primo singolo in italiano “Imperfetta” che segna il suo esordio sul mercato musicale italiano.

Nel 2020 pubblica “There is a star”, un album prodotto da Jan Stoklosa, che presenta un repertorio di canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana degli anni 50’ e 60’ con un omaggio particolare a Sophia Loren.