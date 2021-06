Nuove date al tour di Niccolò Fabi. Il Tour Estivo 2021 partirà giovedì 24 e venerdì 25 dalla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nonostante le complicazioni si aggiungono nuove date al tour che vedrà Niccolò Fabi protagonista sui palchi italiani per tutta l’estate!

Durante il tour, Niccolò offrirà al pubblico un’occasione per poter rivivere qualcosa che è mancato profondamente in questo ultimo anno.

Insieme a Niccolò Fabi, sul palco, i compagni di viaggio:

Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “Mr coffee” Rossi e Filippo Cornaglia.

Partirà giovedì 24 e venerdì 25 giugno dalla Cavea – Auditorium Parco della Musica di ROMA.

QUESTE LE NUOVE DATE CHE SI AGGIUNGONO AL TOUR ESTIVO 2021 (calendario in aggiornamento):

24 GIUGNO – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica – SOLD OUT

(recupero concerto del 24 giugno 2020 e del 24 giugno 2021 al Teatro Romano di Ostia Antica)

25 GIUGNO – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica

2 LUGLIO – PERUGIA – Villa Colle del Cardinale (Umbria che spacca) – set acustico

8 LUGLIO – PADOVA – Parco della Musica

9 LUGLIO – BOLOGNA – Sequoie Music Park

(recupero concerto del 10 luglio 2020 al Sequoie Music Park di Bologna)

10 LUGLIO – VILLAFRANCA DI VERONA (VR) – Castello Scaligero (Villafranca non si arrende 2021)

(recupero concerto del 27 giugno 2020 e del 27 giugno 2021 al Teatro Romano di Verona)

16 LUGLIO – CESENA (FC) – Rocca Malatestiana (Acieloaperto)

17 LUGLIO – CESENA (FC) – Rocca Malatestiana (Acieloaperto) – SOLD OUT

(recupero concerto del 25 luglio 2020)

18 LUGLIO – GARDONE RIVIERA (BS) – Anfiteatro del Vittoriale (Tener-A-Mente) – SOLD OUT

(recupero concerto del 26 luglio 2020)

19 LUGLIO – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

23 LUGLIO – SARZANA (SP) – Piazza Matteotti (Moonland Festival)

(recupero concerto del 24 luglio 2020)

24 LUGLIO – FIRENZE – Piazza SS Annunziata (Musart Festival)

(recupero concerto del 26 giugno 2020 e del 26 giugno 2021 al Teatro Romano di Fiesole)

26 LUGLIO – CASERTA – Belvedere di San Leucio (Un’estate da Belvedere)

30 LUGLIO – PRATA D’ANSIDONIA (AQ) – Area Archeologica di Peltuinum (Paesaggi Sonori)

31 LUGLIO – LOCOROTONDO (BA) – Locus Festival

(recupero concerto dell’8 agosto 2020)

8 AGOSTO – FORDONGIANUS (OR) – Antiche Terme Romane (Dromos Festival)

(recupero concerto del 5 agosto 2020)

10 AGOSTO – CASTIGLIONCELLO (LI) – Castello Pasquini

11 AGOSTO – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) – Fortezza di Mont’Alfonso (Mont’Alfonso sotto le stelle)

12 AGOSTO – GAVORRANO (GR) – Teatro delle Rocce

15 AGOSTO – LINGUAGLOSSA (CT) – Colonnato Dei Domenicani – NUOVA DATA

16 AGOSTO – NOTO (SR) – Scalinata della Cattedrale – NUOVA DATA

18 AGOSTO – LECCE – Piazza Libertini

29 AGOSTO – FELTRE (BL) – Piazza Maggiore (set acustico) – NUOVA DATA

2 SETTEMBRE – SERVIGLIANO (FM) – Parco della pace (NoSound Festival)

3 SETTEMBRE – MOLFETTA (BA) – Banchina San Domenico (Luce Festival) – NUOVA DATA

6 SETTEMBRE – MILANO – Carroponte

(recupero concerto del 9 settembre 2020 e del 9 settembre 2021 al Magnolia)

16 SETTEMBRE – LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose (Ex Ippodromo) – NUOVA DATA

24 SETTEMBRE 2021 – CAMPITELLO DI FASSA (TN) – Rifugio Micheluzzi (Suoni delle Dolomiti) – set acustico

Il concerto previsto il 28 LUGLIO 2021 all’Arena Flegrea di NAPOLI è stato annullato.

Per tutti i dettagli in merito ai biglietti consultare il sito www.magellanoconcerti.it e www.niccolofabi.it.

I biglietti per i concerti acquistati in precedenza restano validi per le nuove date.

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Il tour è organizzato da Magellano Concerti e Ovest.

Radio Capital è radio partner del tour.

Disponibile in tutti i negozi di dischi, in digital download e sulle piattaforme streaming, “Tradizione e tradimento”.

L’album parla di scelte e rappresenta esso stesso una scelta:

quella di scrivere solo quando si è mossi da una reale ispirazione e necessità.

https://pld.lnk.to/TradizioneETradimento

Più di 90 canzoni, 9 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè;

e ancora 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album).

Dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani.

Tanta musica nel percorso del cantautore.

Tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d’oltreoceano.

Come sostiene la critica:

“È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano.

Ne sono dimostrazioni gli ultimi due album pubblicati:

“Una somma di piccole cose” (2016) e “Tradizione e tradimento” (2019).”