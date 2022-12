Nuova stagione del teatro Stradanuova a Genova. Gli spettacoli e i protagonisti delle rassegne che animeranno la scena.

Nuova stagione del teatro Stradanuova, tutte le info.

Si riproporrà la riuscita suddivisione della stagione in rassegne BIG, DONNA RIDENS, e NEW.

Alcuni felici ritorni, come Martina Catuzzi, che dall’ultima volta che ha calcato il palco di Stradanuova ha fatto una carriera straordinaria!

Ovviamente lei farà parte della rassegna DONNA RIDENS e, assieme a lei, ci sarà una strepitosa Giorgia Fumo, una delle nuove voci femminili della Stand Up comedy italiana;

Francesca Puglisi, che porta a Genova tutta la potenza di una comicità intrisa di divertentissima napoletanità, e la debuttante Alessia Poggi.

Lo spettacolo di Alessia Poggi, scritto assieme ad Eleonora D’Urso e diretto da Eleonora D’Urso, è una scommessa a tutti gli effetti!

Una giovanissima comica genovese per la prima volta si cimenterà con l’interpretazione di tanti personaggi quanti possono essere gli stereotipi femminili condivisi dalla società odierna!

E i comici che faranno parte della rassegna NEW. Giordano Folla, nome sul quale Stradanuova ha deciso di scommettere per la sua comicità decisamente interattiva, Carmine del Grosso, nome già conosciuto nel panorama italiano e televisivo della Stand Up, e Sandro Cappai, bravissimo Stand Up Comedian che sta ottenendo un rapido e meritato successo grazie alla qualità dei testi che scrive e all’attualità delle tematiche trattate.

Ed eccoci ai BIG.

Finalmente rivedremo sul palco di Stradanuova Alessandro Bianchi con il suo nuovissimo spettacolo. Bianchi darà la possibilità al pubblico di divertirsi grazie ad una carrellata dei suoi personaggi più famosi ai quali si aggiungeranno nuovi e più esilaranti strani esseri!

Dopodiché sarà la volta di Giorgio Montanini, che non ha bisogno di presentazioni. Uno dei primi Stand up Comedian italiani, meritatamente sul podio dei più bravi.

Torna sul palco di Stradanuova Daniele Tinti. Dall’ultima volta che è stato a Genova, Tinti, sempre di più in collaborazione con nomi quali Luca Ravenna, Stefano Rapone, e Valerio Lundini, ha visto la sua carriera letteralmente decollare!

Stradanuova è poi onorata di presentare lo spettacolo di Pierluca Mariti, uno dei comici più seguiti sui social! E davvero non vediamo l’ora di vederlo!

Tornerà anche Nando Timoteo, con uno spettacolo sicuramente imperdibile! Sarà poi la volta di Germano Lanzoni, conosciuto per le sue parodie del milanese imbruttito, inonderà il palco con una ventata di elegantissima comicità.

Concludiamo la rassegna BIG con un nome amatissimo, ovvero Chris Clun. Il suo spettacolo sta riscuotendo sui palchi di tutta Italia un enorme successo!

Spettacolo extra stagione, quello di Eleonora D’Urso che ripropone il suo Homo Ridens – esperimenti di Pedagogia della Comicità®. Uno spettacolo interattivo, fatto perlopiù dal pubblico e con il pubblico. Quindi, per chi andrà a vederlo, preparatevi a salire sul palco e a ridere ridere e ancora ridere.