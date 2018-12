Prosegue a suon di record la prima edizione dei Campionati Italiani assoluti di nuoto, riservati agli atleti paralimpici. Al record mondiale ottenuto da Giulia Ghiretti (nei 50 farfalla SO5 con 52.04), se ne sono aggiunti infatti altri due: li hanno stabiliti Antonio Fantin (nei 50 stile libero con 31.51) e Vincenzo Boni (nei 100 dorso con 1.45.96). Sono stati battuti anche 19 record nazionali e 6 di categoria.

Grande soddisfazione ha espresso il CT della Nazionale Riccardo Vernole: “Sono risultati di grande rilievo quelli che si stanno realizzando a Loano- ci ha detto Vernole- la mia presenza a questi campionati era proprio rivolta a seguire gli atleti di spicco del nostro movimento, in vista della preparazione per i prossimi campionati del mondo che si svolgeranno in Malesia a Kuckiing dal 29 luglio al 4 agosto. Ma sono qui anche per osservere da vicino i più giovani, i nostri futuri campioni, quelli che stanno dietro a quelli già affermati. Il movimento conta su un bel numero di atleti di alto livello il cui obiettivo principale sono sicuramente i Giochi Paralimpici di Tokio, ma a me sta ancor più a cuore cercare di studiare i nuovi talenti, ed avere una prospettiva che vada al di là di Tokio, rivolta cioè già al naturale ricambio che ci dovrà essere da qui a qualche anno in Nazionale. E quello che sto vedendo In questi campionati mi fa ben sperare».

L’ evento loanese è molto importante non solo in quanto assegna i titoli nazionali assoluti in vasca corta Finp, ma anche in quanto la manifestazione ha una rilevanza internazionale nel mondo del nuoto paralimpico, essendo stata inclusa dall’ Organismo Internazionale Ipc, l’ International Paralympic Committee, fra i meeting che permettono agli atleti di registrare i loro miglior tempi a livello mondiale.

Questi i risultati. 50 stile libero S1S3: 1) Vincenzo Boni (Fiamme Oro) 50.20; 2) Francesco Bettella (id.) 1.13.71; 3) Vincenzo Pirone (Nuotatori Campani) 1.15.77.

S4-S6: 1) Antonio Fantin (ASPEA Padova) 31.51; 2) Efrem Morelli (Pol. Bresciana) 43.68; 3) Giovanni Sciaccaluga (Nuotatori Genovesi) 37.86.

S7-S10: 1) Simone Ciulli (Canottieri Aniene) 25.81; 2) Andrea Lobba (Rari Nantes Marostica)28.40; 3) Alberto Amodeo (Polha Varese) 29.45.

50 stile libero Femmi. S4-S6: 1) Arjola Trimi (Polha Varese) 41.18; 2) Monica Boggioni (Pavia Nuoto) 38.18; 3)Irene Agostini (ASPEA Padova) 46.57.

S7-S10: 1) Katia Aere (ASD Trivium)38.87; 2) Silvia Vicch (Pol. Bergamasca) 35.60; 3) Marika Del Mastro (Canottieri Aniene) 36.43.

100 dorso: 1) Riccardo Menciotti (Canottieri Aniene) 59.28; 2) Simone Barlaam (Polha Varese) 1.04.21; 3) Federico Bicelli (Pol. Bresciana) 1.12.44.

100 dorso femm. Vincitrici delle varie categorie.S3: Angela Procida (Nuotatori Campani) 2.50.25. S6: Arianna Talamona (Polha Varese) 1.32.74. S9: Francesca Barcellan (Fiamme Oro) 2.0282. S10: Adlin Cika (Polha Varese)1.43.29. S11: Mrtina Rabbolini (Non Nedenti Milano)1.27.61. S12: Alessia Berra (Polha Varese) 1.1482. S13: Viviana Teofili (Lazio Nuoto) 1.31.46.

50 rana SB1-SB3: 1) Efrem Morelli (Pol.Bresciana) 49.93; 2) Carlo Sbriccoli (Pol. Disabili Fabriano) 1.00.69; 3) Cristiano Marson (Briantea84) 1.09.95.

SB4-SB6: 1) Francesco Bocciardo (Fiamme Oro) 51.49; 2) Giuseppe Cotticelli (Nuotatori Campani) 1.00.46; 3) Riccardo Geri (Fanfulla Lodi) 57.90.

50 rana donne. Vincitrici delle varie categoria. SB02: Angela Procida (Nuotatori Campani) 1.59.96. SB3: Arjola Trimi (Polha Varese) 1.07.13. SB4: Giulia Ghiretti (Fiamme Oro) 55.48. SB6: Giulia Terzi (Sporting Lodi) 55.06. SB7: Garcia Chiara Melocchi (Pol. Bergamasca) 1.28.85. SB 9: Margherita Sorini (Triestina Nuoto)55.91. SB14: Giorgia Marchi (Triestina Nuoto) 41.37.

