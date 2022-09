Novità in Liguria per il CPM. Il genovese Paolo Ballardini, chitarrista e compositore, diventa partner del prestigioso istituto milanese.

Novità in Liguria per il CPM Music Institute.

A partire da ottobre 2022 sarà possibile dare gli esami di chitarra al prestigioso CPM Music Institute senza doversi trasferire a Milano per frequentare l’istituto.

E’ appena nata infatti un’importante collaborazione tra il musicista Ligure Paolo Ballardini con il prestigioso CPM Music Institute di Milano e ne potranno giovare tutti gli amanti della chitarra in Liguria.

Il CPM Music Institute è dal 1984 la Scuola di Musica di Milano punto di riferimento della formazione musicale in Italia.

Paolo Ballardini

Session-man e professionista dall’esperienza ventennale.

Chitarrista in diverse orchestre RAI, nei musical italiani come “MAMMA MIA”, “SATURDAY NIGHT FEVER”, “PRETTY WOMAN”, nel Tour europeo di “EXCALIBUR” ecc..

E’ l’insegnante di chitarra abilitato su Genova per il CPM Music Institute.

Il percorso di studi

Gli allievi interessati avranno possibilità di aderire al percorso CPM Edu studiando e preparando gli esami col docente (sino all’ottavo livello) nella loro città senza doversi trasferire a Milano.

CPM Edu offre un metodo didattico e professionale che attraverso discipline teoriche e tecnico strumentali in modalità “mista”, online e in presenza,

garantisce una preparazione completa finalizzata all’ottenimento, tramite superamento dell’esame finale, della certificazione CPM Edu.

Buone notizie quindi per gli appassionati di musica e chitarra che abitando in Liguria vogliono comunque affidare la loro passione ad una grande scuola come il CPM.

Per maggiori informazioni:

https://www.paoloballardini.com

https://www.cpm.it/