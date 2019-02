Non si ferma all’alt dei carabinieri a Savignone: denunciata una 47enne di Ronco Scrivia

La scorsa notte i Carabinieri di Busalla, a conclusione di accertamenti, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per “resistenza a pubblico ufficiale” una 47enne di Ronco Scrivia, gravata di pregiudizi di polizia per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La donna, alla guida della sua auto, non si è fermata all’alt della pattuglia in via Marconi a Savignone, facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri sono tuttavia riusciti a identificarla mediante l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza di Busalla.

Nello stesso contesto, è stata sanzionata per violazioni al Codice della strada.