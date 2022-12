Niente da fare per i Diavoli Neri: Entella-Siena 1-2

Niente da fare per l’Entella contro il Siena al Comunale. In una partita concitata dove i Diavoli Neri hanno messo sotto i toscani per buona parte della partita. Un gol per parte nel primo tempo. Sul finire del secondo tempo il gol dei toscani che chiudono la partita.

Il mister dell’Entella Volpi, è stato un po’ contestato alla fine della partita. Un tifoso gli ha anche urlato “Vattene il panettone, te lo regalo io!!”

Dal canto suo il presidente Gozzi ha dichiarato che il mister non è in discussione.

Il Tabellino

Marcatori: 9′ pt Frediani M. (Siena), 34′ pt Merkaj S. (Entella), al 38′ st Favalli A. (Siena).

ENTELLA: Borra D., Barlocco L. (dal 25′ st Favale G.), Meazzi L. (dal 39′ st Faggioli A.), Merkaj S. (dal 25′ st Doumbia A.), Parodi L., Pellizzer M., Rada A. (dal 33′ st Tenkorang J.), Reali S., Tascone S. (dal 33′ st Paolucci A.), Zamparo L., Zappella D.. A disposizione: Paroni A., Chiosa M., Corbari A., Dessena D., Di Cosmo L., Doumbia A., Faggioli A., Favale G., Morosini L., Palmieri R., Paolucci A., Sadiki K., Tenkorang J.

SIENA: Lanni I., Belloni N. (dal 36′ st Arras D.), Castorani M. (dal 44′ st Bianchi T.), Crescenzi L., Disanto F. (dal 44′ st De Paoli A.), Favalli A., Frediani M. (dal 21′ st Meli M.), Leone G., Paloschi A. (dal 21′ st Riccardi D.), Raimo A., Silvestri L.. A disposizione: Manni L., Arras D., Bianchi T., De Paoli A., De Santis M., Farcas R., Franco D., Meli M., Picchi A., Riccardi D., Rizzitelli F.

Ammonizioni: al 20′ pt Tascone S. (Entella), al 41′ pt Merkaj S. (Entella), al 24′ st Parodi L. (Entella) al 20′ st Frediani M. (Siena), al 24′ st Disanto F. (Siena), al 45’+1 st Arras D. (Siena).