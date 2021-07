New Racing for Genova con Paolo Buscone al Rally 4 Regioni

Una Hyundai R5 per il debuttante “figlio d’arte”, Fredducci al Casentino

Archiviata con soddisfazione la partecipazione di Roberto Risso allo slalom “Bubbio – Cassinasco”, dove è giunto settimo assoluto e terzo di classe E2 SC 1400, la New Racing for Genova è ora tutta concentrata sui prossimi due impegni, entrambi previsti domani e sabato: il Rally 4 Regioni ed il Rally Internazionale Casentino, terzo atto dell’International Rally Cup.

Rally 4 Regioni – In attesa di disputare, a fine agosto, la prestigiosa “Sei Giorni Internazionale di Enduro” insieme ai suoi due fratelli, il figlio d’arte Paolo Buscone – papà Giorgio è stato uno dei migliori rallysti degli anni Ottanta – farà il suo debutto assoluto nei rally alla corsa pavese. Dove sarà in lizza, oltre che con i colori della New Racing for Genova, in coppia con Nicolò Gonella e con la Hyundai i20 R5 della Bernini Rally, che ha testato ieri a Castelletto di Branduzzo. Un esordio, quello di Paolo Buscone, che polarizza l’attenzione in quanto, in zona, sono sempre ben vive sia le imprese rallystiche di papà Giorgio che quelle dei “Busco Bross”, il team dei suoi tre figli centauri su cui, da tempo, si è accentrato l’interesse degli appassionati di Enduro. Nel Rally 4 Regioni Storico Internazionale, invece, la scuderia genovese sarà rappresentata dal savonese Sandro Rossi, al via con la sua Renault R5 Gt Turbo e con Christian Trivellato.

Rally Internazionale Casentino – C’è anche un equipaggio della New Racing for Genova tra i 118 che si sfideranno sulle strade aretine. E’ quello ligure – lombardo formato da Luca Fredducci e la compagna Clarissa De Rosa, che partecipano a questa serie con la Peugeot 208 R2B: obbiettivo della coppia riscattare la sfortunata prova del Rally del Taro dove, per un “dritto” nell’ultima prova speciale, hanno perso qualche posizione sia nella graduatoria di classe che in quella di campionato.

Archiviati questi due impegni, l’attenzione della New Racing for Genova si concentrerà sul 34° “RallyLana”, dove la scuderia genovese sarà in lizza con Lorenzo Bianchin e Fulvio Patrone (Fiat Cinquecento Sporting – RS 1.1).

Info sull’attività del sodalizio sul sito https://www.newracingforgenova.it/.