New Racing for Genova al 10° Rally di Roma Capitale

Matteo Ceriali e Luca Ferraris chiamati ad una gara di riscatto

Da un “tricolore” ad un altro. Dopo aver archiviato lo slalom “Favale – Castello”, la New Racing for Genova è nuovamente attesa da un impegno titolato. Il sodalizio presieduto da Laura Bottini, infatti, da giovedì a domenica sarà impegnato nel 10° Rally di Roma Capitale, quinta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally – Sparco.

A rappresentare la scuderia genovese nel rally capitolino sarà Matteo Ceriali. Il giovanissimo pilota torinese affronterà l’impegno in coppia, come sempre, con il fido navigatore Luca Ferraris e con la Renault Clio Rally5. Il loro obbiettivo di partenza sarà quello di riscattare la poco soddisfacente prestazione messa a segno, di recente, al Rally San Marino e di migliorare la loro posizione in seno alla graduatoria provvisoria del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, serie a cui prendono parte in questa stagione.

Tornando allo slalom “Favale – Castello”, valido per il Campionato italiano di specialità, ci sono da rimarcare la nona e la decima posizione assoluta finale – alle spalle di tutti i migliori specialisti della serie “tricolore” – conquistate da Roberto Risso (Osella Suzuki – L.R. 01) e Damiano Furnari (BRC). Quest’ultimo ha anche fatto sua la Classe E2SC1000 mentre suo fratello Moreno (Fiat Cinquecento) si è imposto nella E1-1150 dopo una buona prestazione complessiva.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.