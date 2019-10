Nervi, uno show musicale horror a Villa Pagoda

Giovedì 31 lo show degli Scheletri vi terrorizzerà, ma il travestimento più originale riceverà un premio

Tra brani inediti, colonne sonore, musica popolare e classica, la band accompagna il pubblico in un viaggio “horror” attraverso i più diversi generi e sonorità. I partecipanti sono invitati a mascherarsi.

Genova – Uno show musicale “horror” e dal forte impatto visivo, affiancato da sapori sempre in tema Halloween. Giovedì 31 ottobre (ore 20) a Villa Pagoda(via Capolungo 15, Genova Nervi) va in scena “Halloween Party a Villa Pagoda”, serata di divertimento e sapori in compagnia degli “Scheletri”, band musicale che ricrea atmosfere che passano dal cinema horror ai balli gitani, dal Dia de Los Muertos messicano alla nobiltà viennese. Inoltre, i partecipanti sono invitati a mascherarsi e il travestimento più originale riceverà un premio.

I due polistrumenti degli “Scheletri”, Dr. J e Lord Gray, accompagnano il pubblico in un viaggio “horror” attraverso i più diversi generi e sonorità. «Saremo vestiti e truccati da scheletri – svela la band – ed eseguiremo molti brani, dai nostri inediti alla musica classica, dalle colonne sonore cinematografiche alla musica popolare, il tutto completamente rivisitato attraverso il nostro sound». Musica e sapori: anche la proposta gastronomica di Villa Pagoda sarà in tema Halloween. «Buona parte dei piatti studiati dallo chef Giuseppe Gentile hanno come protagonista la zucca, coniugata in diverse chiavi – aggiunge Christian Sangermano, direttore artistico di Villa Pagoda -. Dopo “Halloween Party a Villa Pagoda” entrerà finalmente nel vivo un format sul quale abbiamo lavorato molto: “November Jazz”, che porterà maestri del jazz come Nando De Luca e Ramona Weiss, Dado Moroni, e ensemble del calibro del Barry Finnerty Quartet e del Milano Dixie Quartet». La maschera più bella di “Halloween Party a Villa Pagoda” vince una cena a scelta tra tutti gli appuntamenti di Kitchen&Comedy, nuovo esilarante format che sposa comicità e sapori genovesi.