My Sport Sciorba promuove il movimento e stili di vita sani: mercoledì la presentazione del progetto Benessere e del pilastro Alimentazione

Mercoledì 15 marzo My Sport Sciorba apre le sue porte al pubblico per presentare il progetto Benessere, nato dalla volontà di promuovere la cultura del movimento, con attività fisico-sportive, corsi e programmi in acqua e a terra. Dai neonati agli anziani, dagli amatori agli agonisti, con al lavoro una squadra di 4 professionisti: fisioterapista, osteopata, nutrizionista e personal coach, rispettivamente nelle figure di Paolo Pardelli, Luca Vaccaroentina Maimone e Veronica Spigno. Sarà possibile assistere a una doppia presentazione: la prima alle 10:30 e la seconda alle 18, entrambi gli incontri saranno aperti dall’amministrazione unico Massimo Fondelli e dal presidente onorario My Sport Enzo Barlocco.

“I quattro pilastri del benessere sono movimento, alimentazione, salute e socialità – afferma il dottor Pardelli, responsabile del settore Benessere – Le competenze che mettiamo a disposizione del pubblico si coniugano con l’obiettivo di offrire percorsi salute sempre più integrati ed efficaci e per promuovere stili di vita sani”. Mercoledì 15 marzo, nella Giornata Nazionale dei Disturbi Alimentari, ci sarà la presentazione dell’attività della nuova nutrizionista, Valentina Maimone, che, in particolar modo, soffermerà l’attenzione su due aspetti: un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per avere una qualità di vita migliore e importante ed è anche importante per supportare l’allenamento ed i cambiamenti indotti dall’esercizio fisico-sportivo.

“Le nostre sei piscine e lo Sciorba Stadium, unitamente ai numerosi corsi e alle tante discipline praticate nel centro polifunzionale più grande di Genova e della Liguria, permettono di soddisfare una ampia richiesta di sport da parte di una crescente parte della popolazione genovese di ogni età e abilità ma in questi ultimi anni, nonostante le difficoltà derivate prima dalla pandemia e poi dal caro energia, abbiamo ugualmente deciso di rilanciare nuove sfide – sorride l’amministratore Fondelli – Abbiamo pertanto deciso di potenziare l’area benessere con una vasta gamma di servizi aggiuntivi dedicati alla salute della nostra utenza. La nostra idea è, infatti, quella di movimento e Benessere sempre più a chilometro zero, in Sciorba, attraverso la promozione di stili di vita sani”.