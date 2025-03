Musei in Poltrona – Museo dell’Acqua e del Gas a Prà La CTE, Casa delle Tecnologie Emergenti di Genova Mercoledì 26 marzo

Musei in Poltrona – Museo dell’Acqua e del Gas a Prà, è lieta di invitarvi Mercoledì 26 marzo alle 17.00 all’evento presso la nostra sede in Via Pra’ 39 Genova

Grazie ad un collegamento in diretta, visiteremo gli spazi del MAG di Gavette e conosceremo la storia dei servizi di distribuzione dell’acqua e del gas nel territorio genovese.

Esploreremo l’evoluzione delle tecnologie nel secolo scorso, le persone che vi hanno contribuito e il loro lavoro. Saranno presentate le immagini esclusive dell’ex refettorio AMGA, decorato nel 1950 da Emanuele Luzzati e Dario Bernazzoli.

L’iniziativa è promossa da Fondazione AMGA in collaborazione con Eduiren ed è a cura di Daniela Bergamotti e Michele Pittaluga.

Questa iniziativa offre un’opportunità unica di conoscere la storia delle innovazioni del nostro territorio.