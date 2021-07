M&T Festival prosegue con The Beatbox. Tributo ai Beatles questa sera a San Bartolomeo al Mare alle 21:30 in Piazza Santa Maria.

Pubblico in delirio ieri sera per i Fratelli Lambretta Ska Jazz al M&T Festival di San Bartolomeo al Mare (Piazza Torre Santa Maria, dal 5 al 11 Luglio) giunto quest’anno alla 27ma edizione.

Il M&T Festival prosegue questa sera con lo spettacolo dei THE BEATBOX.

Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool.

Per ottenere il risultato desiderato, nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four.

A dare vita a questo progetto, quattro musicisti dal curriculum più che nobile: Mauro Sposito, Riccardo Bagnoli, Filippo Caretti e Federico Franchi, che vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano ed internazionale.

Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali, per riscoprire l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60.

La scaletta ripercorre i grandi successi, dai primi successi al Cavern Club di Liverpool fino a capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970.

I Beatbox ripropongono fedelmente le hit, con una accuratezza esecutiva assoluta, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro e soprattutto vocale del leggendario quartetto.

Nel frattempo, causa concomitanza con la finale degli Europei di calcio, il programma per domenica è stato così modificato.

Sul palco di Piazza Torre Santa Maria verrà installato un maxi schermo sul quale alle ore 21:00 verrà trasmessa in diretta la partita Inghilterra-Italia.

A fine partita avrà luogo il previsto concerto della Aldo De Scalzi Band.

M&T Festival – 27ma edizione

5/7 – AFRICA UNTTE

6/7 – PRIMA O POI UN TITOLO LO TROVO di e con FEDERICA SASSAROLI (teatro)

7/7 – WIND TALES QUARTET

8/7 – LA DOMANDA PERFETTA (teatro)

9/7 – LAMBRETTA SKA JAZZ

10/7 – BEATBOX

11/7 – ALDO DE SCALZI BAND

M&T FESTIVAL

SAN BARTOLOMEO AL MARE

Piazza Torre Santa Maria

5-11 luglio 2021

Ore 21:30

Ingresso gratuito.

Posti limitati con accesso limitato causa norme anti Covid-19.

Direzione artistica: Alex Nicoli.

Associazione Culturale La Ritmica.

—

AFRICA UNITE

Bunna (Vitale Bonino) – Vocals

Madaski (Francesco Caudullo) – Dubmaster e tastierista

Papa Nico (Nicola Paparella) – Batteria

Benz (Marco Gentile) – Chitarra

Pakko (Marco Catania) – Basso

Gli Africa Unite sono un gruppo musicale rocksteady-dub-reggae nato a Pinerolo (TO) nel 1981.

Il nome deriva dall’omonima canzone di Bob Marley, profeta della musica giamaicana, artista al quale si sono sempre direttamente ispirati.

Sono considerati dalla critica la band più autorevole del panorama reggae italiano. Si definiscono «i vecchiacci» del genere.

Ma in verità sono un’istituzione della nostra musica, che sa declinare in maniera personale e italiana gli input che vengono dalla Giamaica, riempiendo la discografia (tredici album in studio) di messaggi politici e sociali come quelli sull’antifascismo militante, di contaminazioni punk e rock, esibendosi tra l’altro in tutto il mondo.

PRIMA O POI UN TITOLO LO TROVO

di e con FEDERICA SASSAROLI

Federica Sassaroli è attrice, comica, doppiatrice, speaker e formatrice. Dal 2007 è la voce nazionale dell’IVR di Vodafone Italia.

“Prima o poi un titolo lo trovo” è un’autocelebrazione, una sequenza di situazioni e personaggi che attingono e si alimentano dall’inesauribile fonte della realtà personale e sociale della protagonista.

Sul palco il mondo delle donne, dalla speaker più odiata dagli italiani, all’irriverente Lola, cuoca spagnola sempre pronta ad analizzare le strane abitudini degli italiani, alla svampita Noemi, aspirante attrice-ballerina-velina-showgirl-conduttrice, perennemente in caccia di provini.

WIND TALES QUARTET

Stefano Guazzo – sax soprano, sax tenore

Fabio Vernizzi – piano and keyboards

Riccardo Barbera – double bass

Rodolfo Cervetto – drums

L’incontro dei musicisti di questo quartetto avviene in occasione delle registrazioni di “Wind Tales”, ultimo lavoro di Fabio Vernizzi, che vedrà l’uscita nel prossimo autunno 2021.

Il WT Quartet nasce come laboratorio di ricerca sonora, di composizione ed improvvisazione per la scoperta di territori musicali evocativi e moderni.

Il WT Quartet elabora in maniera originale la tradizione modale e tonale del jazz cercando nuove suggestioni sonore e nuove strutture compositive.

Il quartetto è formato da musicisti attivi da svariati anni in ambito nazionale ed internazionale, provenienti da contesti diversi ma con la radice comune della composizione dell’improvvisazione.

Oltre al proprio repertorio di brani originali il quartetto propone anche programmi legati al Teatro ed alla Poesia.

L’estate 2021 vede anche la proposta di un reading con Claudio Pozzani con musiche originali e letture di Charles Baudeleaire.

LA DOMANDA PERFETTA

di e con FABRIZIO RIZZOLO

“La domanda perfetta” è un monologo scritto e recitato (per la prima volta!) dall’attore astigiano Fabrizio Rizzolo.

Rizzolo sarà accompagnato dal chitarrista Marco Soria e dalla cantante Susi Amerio, per la regia di Fulvio Crivello.

Italo incontra un Maestro Sufi all’età di 13 anni. Un incontro che lascerà un segno meraviglioso e indelebile per tutta la sua vita.

Tra passione, perplessità, contraddizioni e un pizzico di ironia si fa strada in Italo una coscienza verso ciò che serve a nutrire l’anima:

«Se non vuoi risposte sbagliate, non fare domande sbagliate, mi disse il Maulana. Poi mi diede un foglietto.

Aprilo solo quando saprai di aver trovato la domanda perfetta. Avverrà quando l’orologio della vita avrà fatto un giro completo. Fu così che iniziò il viaggio».

«Vestirò i panni di Italo – indica Rizzolo – che racconterà la sua storia, del suo vagare alla ricerca della domanda perfetta, di orizzonti sicuri in mezzo alla confusione delle religioni del mondo.

Sarà un momento per stare insieme, riflettere, emozionarci, ma anche sorridere, perché il sorriso unisce tutti».

Fabrizio Rizzolo è stato protagonista della scena dance negli anni ’80 con il nome d’arte di Brian Ice, voce dei Farinei dla brigna, interprete di film, fiction tv e musical di successo come «Valjean» e «A Christmas Carol».

FRATELLI LAMBRETTA SKA JAZZ

Alberto Borio – Trombone & arrangiamenti

Igor Vigna – Tromba

Simone Garino – Sax Contralto

Daniele Bergese – Sax Tenore

Nicola Meloni – Piano & Keyboards

Diego Damiano – Chitarra

Alessandro Loi – Basso

Paolo Inserra – Batteria

Giulio Arfinengo – Batteria

La band prende il nome dai 4 fiati della frontline, abituati a suonare in sezione nelle situazioni più disparate con un affiatamento professionale invidiabile.

La sezione ritmica è una magia alchemica di musicisti di altissimo livello e di estrazione varia: veterani del jazz, rockers navigati, raffinati one-droppers, giovani promesse. “Musician Beware” è l’EP di esordio dei Fratelli Lambretta Ska Jazz, 6 brani che spaziano dall’uptempo ad un romantico rocksteady, dallo swing al reggae.

Reduci da tour che hanno visto toccare diversi paesi come USA, Nuova Zelanda, Francia, Belgio, Russia, Germania, Austria, Romania, Svizzera e sempre ospiti d’onore nei più importanti Beatles Day Europei come Genova, Bellinzona, Salsomaggiore, Salon de Provence, i BeatBox radunano un pubblico non solo over 30, ma anche folte schiere di giovanissimi che hanno mandato ai primi posti della classifica l’ultimo cofanetto dei loro successi.

ALDO DE SCALZI BAND

Aldo De Scalzi – Voce e tastiere

Roberto Tiranti – Voce

Andrea Maddalone – Chitarre

Massimo Trigona – Basso elettrico

Alessandro Pelle – Batteria

Un salto nel passato percorrendo le canzoni evergreen della musica italiana, dai New Trolls ad altri memorabili artisti, interpretati da una band formidabile.