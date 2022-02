Moto e beneficienza: Belinentreffen 2022

Ritorna nell’entroterra ligure la manifestazione benefica dedicata alle due ruote denominata, con grande ironia, “Belinentreffen”. L’evento è stato creato sulla scia dei notissimi eventi internazionali come appunto l’Elefantentreffen storico motoraduno invernale.

Un’edizione ligure nata sette anni fa dall’appassionato Fabrizio Mauro Scopesi che è riuscito a canalizzare un grande interesse attorno all’evento grazie all’idea fondamentale di devolvere il ricavato ad opere benefiche.

Il tradizionale raduno, che non ha quota di iscrizione ma chiede ai partecipanti di sostenere la motivazione alla base, comprando i gadget e curiosando tra i tanti stand presenti, si svolgerà nel comune di Montebruno lungo la notissima SS 45.

“Quest’anno la manifestazione si terrà il 13 febbraio per i noti problemi legati al covid”, spiega Scopesi. “Abbiamo organizzato tutto – prosegue – in grande fretta per realizzare anche quest’anno un evento che sia significativo per i partecipanti, che dopo varie edizioni aumentano incredibilmente con nostro grande piacere”.

Appuntamento allora a Montebruno dalla mattina, con chiacchiere e benvenuto, poi apertura degli stand gastronomici a base di prodotti liguri e cibo tipico da “motard”, concerto della band “Leonard & friends” alle 12.00, grande lotteria con oltre centoventi premi offerti da case produttrici e negozi locali. Nel pomeriggio elezione di Mr. Barbagelata e di Miss Montebruno in piena atmosfera goliardica.

Alle 16.00 saluti di rito e tutti pronti a ritornare sulla strada, in sella.

L’evento è aperto a tutti i tipi di motoveicoli a due e tre ruote. E, perché no, anche ai curiosi che vogliano scoprire questo mondo fatto di passione, amicizia e solidarietà.

Per informazioni: FB “6 raduno Belinentreffen Montebruno 13 febbraio 2022”, telefono 3937855440. Roberto Polleri (Foto di Fabrizio Mauro Scopesi)