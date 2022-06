Mostra al Museo della Lanterna, “Navigando Farò Cultura. Fari e Patrimonio Costiero”. Presentazione il 28 giugno alle ore 16.

Mostra al Museo della Lanterna, Progetto EDU Liguria 2021/2022 di AIGU Liguria.

La mostra con i risultati del Progetto, realizzato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dei Fari e del Patrimonio Costiero in coerenza con i valori espressi da Agenda 2030 e Convenzione di Faro, sarà presentata martedì 28 giugno e visitabile fino al 31 luglio alla Lanterna, compresa nel biglietto ordinario

La mostra conclusiva del Progetto EDU 2021-2022 dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) Liguria, dedicata ai Fari e al Patrimonio Costiero, sarà presentata come la precedente edizione all’interno del Museo della Lanterna, martedì 28 giugno alle ore 16. Inclusa nel percorso di visita e compresa nel biglietto del Complesso Monumentale, sarà visitabile fino a domenica 31 luglio.

Il Progetto “Navigando Farò Cultura. Fari e Patrimonio Costiero” è nato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dei Fari e del Patrimonio Costiero, in coerenza con i valori espressi dagli obiettivi 4, 11 e 14 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dalla Convenzione di Faro attraverso un laboratorio di incontri e visite di istruzione con gli studenti delle classi 3C, 4BL e 4CL del Liceo Statale P. Gobetti di Genova, con la partecipazione, oltre al Complesso Monumentale della Lanterna, di importanti Partner: Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, Galata Museo del Mare, Club per UNESCO di Genova Città Metropolitana, Sito UNESCO Portovenere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto), Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani di Legambiente, Acquario di Genova, APS Il mondo dei Fari, Associazione Amici dell’Isola del Tino, Museo Navigante, La Nave di Carta.

Il laboratorio si è svolto nei mesi scorsi ed è stato strutturato in incontri tematici organizzati tra febbraio e aprile e due visite di istruzione all’Acquario di Genova e al Galata Museo del Mare nel mese di maggio.

Si è poi lavorato sull’output del progetto, sviluppando il tema dei Fari come strumento di lettura e valorizzazione del Patrimonio Costiero:

i risultati sono raccontati dall’esposizione allestita all’interno delle Sale dei Fari del Museo della Lanterna, che sarà visitabile fino al 31 luglio negli orari di apertura del Complesso monumentale (v.*), compresa nel biglietto ordinario.

All’interno del laboratorio è stata prevista anche una implementazione della APP Lanterna di Genova realizzata da MADEIN.it, per rendere presto disponibile anche una mappa interattiva dei fari più importanti e di punti di interesse del Patrimonio Costiero.

Main Sponsor del progetto è Coop Liguria. Si ringraziano inoltre la Conservatoria della Costa della Sardegna e il Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e Design.

Il progetto “Navigando Farò Cultura. Fari e Patrimonio Costiero” è stato sviluppato all’interno del Programma Nazionale EDU promosso dall’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO in accordo con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e il MIUR giunto alla V edizione con “Farò Cultura”, dedicato al Patrimonio, per mettere in luce il suo essere fonte di benessere e nuova energia per una società inclusiva e sostenibile.

“Navigando Farò Cultura. Fari e Patrimonio Costiero” – mostra conclusiva

Complesso Monumentale della Lanterna di Genova, Sale dei Fari

Da martedì a domenica e festivi, dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

Ingresso compreso nel biglietto ordinario http://www.lanternadigenova.it/informazioni/

> PRESENTAZIONE martedì 28 giugno ore 16

Posti limitati, su prenotazione: per informazioni liguria@aiguofficial.it