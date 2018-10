Montata la rampa, ore 12: riaperta via Siffredi. Balleari: andiamo avanti

“Entro domani alle 12 si concluderanno i lavori”. Detto e fatto. Il vicesindaco di Genova e assessore alla Mobilità Stefano Balleari ieri sera lo aveva annunciato su Facebook. La nuova parte della rampa è stata finita di montare tra la notte scorsa e stamane. Oggi alle 12 è stata quindi riaperta via Siffredi che collega Sestri Ponente a Cornigliano.

Il traffico ieri era andato in tilt perché nonostante gli avvisi del Comune, pubblicizzati ampiamente da tutti i media, in molti avevano deciso lo stesso di utilizzare le loro auto per percorrere le strade in zona.

La rampa sopraelevata collegherà il casello autostradale di Genova Aeroporto alla strada a mare Guido Rossa per liberare il traffico dopo il tragico crollo del Ponte Morandi.