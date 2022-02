Una bellissima Sampdoria Futsal supera, al termine di una bellissima partita, il Modena Cavezzo e mantiene ben salda la propria posizione in vetta alla graduatoria a quota 34 punti a braccetto con il Città di Mestre. I ragazzi di Cipolla, sotto 3-1, hanno operato una clamorosa rimonta ed hanno ottenuto il quattordicesimo risultato utile consecutivo, condannando la compagine emiliana al primo ko tra le mura amiche.

Decisiva, ai fini della risalita nel punteggio della compagine del presidente Fortuna, la rete del momentaneo 2-3 messa a segno da Michel Sviercoski a ridosso della sirena di metà frazione. Un mancino forte e preciso che si è infilato all’incrocio e che ha consentito ai genovesi di rientrare in partita prima dell’intervallo. Un’iniezione di fiducia non indifferente per la truppa di Cipolla che nel finale di gara ci ha creduto e con Vega ha intascato l’intera posta.

Tre punti pesanti, pesantissimi. Non soltanto perché si affrontava una diretta concorrente in chiave playoff, ma anche e soprattutto per l’evolversi di un incontro divertente e non adatto ai deboli di cuore. Dopo una prima frazione in cui i blucerchiati hanno sì creato tanto (e sprecato altrettanto) ma si sono ritrovati sotto, nella ripresa il pari di Rossini ha assestato la sfida sul filo di un sostanziale equilibrio. La Samp, però, negli ultimi minuti ha osato di più e con merito ha trovato la rete del definitivo 4-3 con il proprio laterale spagnolo, abile a ribattere in rete il tentativo di Fidersek respinto da Latino.

MODENA CAVEZZO – SAMPDORIA FUTSAL 3 – 4 (pt 3 – 2)

Modena Cavezzo: Latino, Guerra, Pires, Dudù Costa, Lari; Liberti, Barbieri, Ronaldo, Vezzani, Lefons, Aieta, M.Checa. All. N.Checa.

Sampdoria Futsal: Juninho, Foti, Fidersek, Vega, Totoskovic; Ortisi, Sviercoski, Salamone, Floresta, Bargellini, Rossini, Politano. All. Cipolla.

Arbitri: Daniele Filannino (Jesi), Salvatore Freccia (Catanzaro);

crono: Nicola Carbonari (Pesaro).

Marcatori: pt 01’35” Foti (SAM), 08’52” Dudù Costa (MOD), 10’11” Barbieri (MOD), 14’20” Ronaldo (MOD), 19’39” Sviercoski (SAM); st 03’20” Rossini (SAM), 17’43” Vega (SAM).

Note: ammoniti Barbieri (MOD), De Jesus (SAM), Rossini (SAM), Ronaldo (MOD).