Mit: concessioni A12 Sestri Levante-Livorno e A10 Savona-Ventimiglia a gruppo Astm

I responsabili di Astm oggi hanno reso noto che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato al gruppo l’aggiudicazione definitiva della gara di concessione delle tratte autostradali A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca, A15 diramazione per la Spezia e A10 Savona-Ventimiglia (confine francese).

“Chiederò – ha spiegato il deputato imperiese Flavio Di Muro (Lega) – al gruppo Astm, a cui il Mit ha affidato la concessione della A 10 nella tratta Savona – Ventimiglia, un incontro per conoscere e approfondire il piano tariffario e il piano economico finanziario per le opere connesse. Auspico che, con il nuovo concessionario a cui auguro un buon lavoro, il territorio di Imperia possa finalmente avere quelle opere accessorie, attese da tempo, come il

prolungamento dell’Aurelia bis”.

“Il successo in questa nuova gara di concessione, che avrà una durata di 11 anni e 6 mesi – hanno riferito da Astm – testimonia la capacità del gruppo Astm di vincere in contesti competitivi, segnala la società, facendo leva sul proprio dna industriale e sulle proprie competenze tecniche, assicurando al contempo condizioni che creino valore nel tempo a vantaggio di tutti gli stakeholder. In questi anni il gruppo ha concluso con successo importanti gare sia in Italia, quali Sitaf (Tunnel del Frejus), Autovia Padana (Autostrada Piacenza- Brescia), Tem, Brebemi, Asti-Cuneo e sia sui mercati internazionali, in Brasile, Stati Uniti ed in Europa”.