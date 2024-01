M’illumino di Meno, in calendario venerdì 16 febbraio 2024, dopo il successo dell’anno scorso, il Festival della Scienza ci sarà nuovamente

Edizione 2024 di M’illumino di Meno, in calendario venerdì 16 febbraio 2024, con tre attività didattiche gratuite per insegnanti e famiglie a tema energia, luce e riuso creativo, disponibili da oggi su festivalscienza.it.

Promossa da Rai Radio2 con il programma Caterpillar, la campagna M’illumino di Meno dal 2023 è Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, con voto unanime del Parlamento.

Per celebrare questa importante iniziativa, giunta quest’anno alla ventesima edizione, il Festival della Scienza mette a disposizione di insegnanti e famiglie tre nuove attività didattiche facilmente replicabili in classe o a casa.

«Siamo felici di aderire per il secondo anno consecutivo alla nuova edizione di “M’Illumino Di Meno” – afferma Fulvia Mangili, direttrice del Festival della Scienza – Coinvolgere attivamente il pubblico in attività è il modo migliore per avvicinare le persone a temi di essenziale importanza come la sostenibilità e il risparmio energetico.

La partecipazione attiva e l’interattività sono alcuni dei valori fondamentali su cui anche il nostro Festival si fonda. La campagna che Caterpillar porta avanti in modo efficace da quasi vent’anni è importante perché dimostra che, con piccole azioni quotidiane, si può invertire la rotta e fare la differenza. Le tre attività didattiche che abbiamo preparato per l’edizione 2024 seguono lo stesso obiettivo: attraverso esperimenti semplici e divertenti insegnanti e genitori possono indurre studenti e figli ad avvicinarsi ai concetti scientifici che stanno alla base della produzione dell’energia rinnovabile, riflettendo anche sull’importanza del suo utilizzo».

La prima edizione di “M’illumino di Meno” si tenne il 16 febbraio 2005 quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, il programma Caterpillar di Rai Radio 2 ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.

«Siamo entusiasti della collaborazione con il Festival della Scienza – raccontano Sara Zambotti e Massimo Cirri di Caterpillar – perché ha la capacità di raccontare in modo giocoso e scientifico come un altro rapporto con le risorse naturali è possibile e necessario.

Il tema che abbiamo scelto per la ventesima edizione è “No Borders”, proprio perché crediamo che “spegnere i confini” e far rete a livello locale, nazionale e internazionale sia uno dei punti di partenza per riuscire a riflettere collettivamente sull’uso dell’energia». Tra le molte adesioni alla campagna, è prevista anche la pedalata della ciclista Paola Gianotti che attraverserà dieci confini europei da Helsinki a Parigi, passando per Bruxelles, per diffondere la campagna e raccogliere il meglio delle pratiche sostenibili europee.

Le tre attività didattiche proposte dal Festival della Scienza, disponibili su festivalscienza.it, consistono nella costruzione di un forno a luce solare, di un mulino a vento di cartone e di una batteria a monete, realizzabili con materiali di recupero facilmente reperibili.

Grazie a schede con istruzioni dettagliate e a video tutorial, è possibile replicare le attività in classe o a casa, per divertire bambine e bambini e, contemporaneamente, introdurre argomenti scientifici cari al Festival e a tutta la comunità di “M’illumino di Meno”, come l’energia rinnovabile e il risparmio energetico. Maggiori informazioni su https://milluminodimeno.rai.it/

È inoltre ancora aperto il percorso di avvicinamento al Festival della Scienza 2024, con la call for proposal per la raccolta di proposte di mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali candidati a comporre il programma della ventiduesima edizione della manifestazione, in programma a Genova da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre 2024. La scadenza per inviare i progetti è venerdì 16 febbraio 2024. Ulteriori dettagli su https://www.festivalscienza.it/call-2024